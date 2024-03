Zákaz HHC? Máme závažnější problémy, ale všechno je potřeba řešit, říká protidrogový koordinátor Vobořil

Od tohoto týdne už nebude možné na internetu, v obchodech ani v automatech koupit výrobky s návykovým HHC. Dosud si ho v podobě bonbonů a dalších sladkostí mohly kupovat i děti. Desítky jich po předávkování skončily v nemocnici. Vláda proto schválila novelu o seznamech návykových látek, na které zařadila HHC a další související látky. Co to znamená, vysvětlil pro Radiožurnál národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). Praha 10:52 4. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Látek podobného typu je celá řada, jsou také na trhu. Spíš jsem upozorňoval na to, že to nemá být v cukrovinkách, potravinách, že to nemá být v automatech, dostupné dětem, to je to, co jsem považoval za závažnější problém, říká Vobořil | Foto: Monika Červená | Zdroj: Český rozhlas

Zákaz začne platit v řádu dnů a hned den poté by měly začít také kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Víte nebo tušíte, od kdy začne ten zákaz platit? Čeká se stále až vládní opatření vyjde ve Sbírce zákonů?

Ano, bude se to odehrávat druhý den poté, co vyjde Sbírka zákonů. Předpokládám, že to bude třeba zítra (v úterý – pozn. red.), ale nejsem si zcela jistý, protože tohle nemám pod kontrolou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V trestněprávní konsekvenci jsem navrhoval jiný model, nevím, jestli to není příliš, říká k zákazu zákaz prodeje výrobků obsahujících návykové HHC národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil

Považujete HHC v kontextu celé protidrogové politiky za vážný problém?

Látek podobného typu je celá řada, jsou také na trhu. Spíš jsem upozorňoval na to, že to nemá být v cukrovinkách, potravinách, že to nemá být v automatech, dostupné dětem, to je to, co jsem považoval za závažnější problém.

Bavili jsme se o tom, jaký typ stažení z trhu to má být, nakonec vláda rozhodla takto. Určitě máme závažnější problémy, ale všechno je potřeba řešit.

Jaké postihy prodejcům a držitelům HHC nově hrozí?

No, jakékoliv množství je nezákonné. Držení jako takové v malém množství bude přestupek. Policie říká, že se na to bude dívat podobně jako na běžné konopí, že deset gramů a víc je větší množství a to je už potom trestný čin jakékoliv držení. Samozřejmě prodej, jakákoliv jiná manipulace, předání je vždycky trestný čin.

Vy jste sám řekl, že jste požádal prezidentskou kancelář, aby zvážila udělování milostí pro potrestané běžné uživatele. Máte z Hradu už nějakou reakci?

To jsem udělal, protože jsem upozorňoval na to, že v trestněprávní konsekvenci jsem navrhoval trochu jiný model. Nevím, jestli to není příliš. Tuhle žádost jsem tam nesl minulý týden, ale to teprve půjde do nějakého zvažování. Ještě nemám žádnou odpověď.

Naši reportéři potvrzují to, co jste před chvílí říkal, protože zákon není v platnosti, prodejci zareagovali, jsou rychlejší než zákon, protože na českém trhu už je také alternativa HHC-P, což potvrzuje konkrétně jeden z pražských prodejců těchto látek. „Už to máme, je to velice podobné, jenom to HHC-P začíná účinkovat o něco později,“ popsal. Jsou takové varianty stejně nebezpečné jako původní HHC? Co se s tím dá dělat?

My bohužel nevíme, těch variant může být několik stovek možná do budoucna a víme, že některé varianty, zvlášť ta varianta čistě chemická, která s konopím nemá nic společného, je to takzvaný „spice“, pochází většinou z Číny, tak ty mohou být velmi rizikové při kombinaci třeba s alkoholem.

Agonista Je to druh látek, který tím, jak působí, připomíná přirozenou látku (například hormon) tím, že se váže na specifický receptor. Například morfin je agonista endorfinů, protože se v mozku váže na stejné receptory.

On ve Sněmovně leží zákon, který by to pak do budoucna měl řešit lépe. Neexistuje žádné dokonalé řešení, ale tohle by bylo výrazně lepší. Nevím, jestli se mám rozpovídat o tom, co zákon přináší, ale leží to tam od konce léta, takže jakmile to projde Sněmovnou, tak všechny procesy stahování z trhu nebo případná regulace méně rizikových látek, to všechno obsahuje nový zákon.

Jak moc je HHC nebezpečné?

HHC není úplný agonista. Je to něco, co může způsobit předávkování, že jsou nějaké úzkosti. Nemá to fatální předávkování, to znamená, že nehrozí přímo riziko smrti, pokud to není v nějaké závažnější kombinaci, mix různých látek, tam rizika můžou být větší. Je to podobné THC, je to velmi podobná látka, je to tedy čistější než klasické konopí.

Záleží, v jaké formě se to využívá, v jaké síle té látky. Ale jak říkám, ty nové látky, to vidíme v okolních zemích, kde je ten zákaz, tam ten trh byl zaplaven dalšími látky. To je totiž obchodní strategie některých firem, že tam vždycky vznikne větší konkurence, často se chovají neeticky, takže to prodají jakkoliv v jakékoliv formě, a když se to stáhne z trhu, tak přicházejí jiné látky. Je to takový kolotoč.