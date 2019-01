Vláda bude rozhodovat o zákazu jízdy kamionů v levém pruhu. Doprava je pro, Hospodářská komora proti

Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 6.00 do 22.00. Vztahoval by se na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

Zákonodárci by měli zvážit, zda by byl plošný zákaz přiměřený s ohledem na možné nezamýšlené a nežádoucí důsledky v běžném provozu, stojí v předběžném stanovisku, které v případě schválení pošle vláda poslancům a senátorům.

V pravém pruhu by se mohly podle dokumentu tvořit souvislé kolony, které ztíží přejezdy automobilů z levého pruhu do odbočovacího pruhu z dálnice i najíždění na dálnici z připojovacího pruhu.

Auta do 3,5 tuny s přívěsem?

Zákaz by se podle podkladů pro vládu vztahoval „zřejmě zcela nezamýšleně“ i na vozidla do 3,5 tuny s přívěsem, pokud by taková souprava přesáhla sedmimetrovou délku. Nejvyšší povolená rychlost takové soupravy na dálnici přitom může činit až 130 kilometrů za hodinu.

„Kromě toho navrhovaná úprava neobsahuje výjimku pro vozidla s právem přednostní jízdy a zejména vozidla složek integrovaného záchranného systému,“ stojí v předběžném stanovisku.

Vláda by měla upozornit také na to, že už nyní je možné omezit jízdu některých kategorií automobilů jen na vymezené jízdní pruhy dopravním značením.

„Na rozdíl od obecné úpravy s plošným dopadem je takové omezení možné přizpůsobit stavu konkrétního úseku pozemní komunikace a aktuální dopravní situaci a klimatickým podmínkám,“ píše se v podkladech.

Doprava pro, vnitro neutrální postoj

Předlohu podpořilo v připomínkovém řízení ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra doporučilo neutrální postoj. Proti se vyslovily Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

V zákoně by podle poslanecké novely dál zůstalo ustanovení, podle něhož nákladní automobily a kamiony nesmějí na dálnici předjíždět jiné vozidlo, pokud k tomu nemají dostatečnou rychlost, aby manévrem neomezily ostatní auta.

Úpravu řidiči ale podle autorů novely nerespektují, protože je neurčitá. Ponechává na předjíždějících řidičích posouzení, zda jedou dostatečně rychle, uvedli.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích mluvil už ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), ale také poslanci KSČM v souvislosti s prosincovým kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině. Předkladatelé navrhli, aby sněmovna novelu schválila zrychleně už v prvním čtení a byla účinná hned po případném přijetí, tedy vyhlášením ve sbírce zákonů.