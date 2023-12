Zákaz klecových chovů začne platit v roce 2027. Záběry kamer z jatek se budou archivovat, řekl Výborný

Záběry z kamer, které by měla povinně zavést na jatkách novela veterinárního zákona, se budou uchovávat na záznamu. Nepočítá se ale s tím, že by se například přenášely na internetu, což v minulosti požadovali někteří aktivisté. V rozhovoru to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Dále uvedl, že společný postup Evropské unie v zákazu klecových chovů drůbeže je nyní spíše v nedohlednu. V Česku začne zákaz platit v roce 2027. Praha 14:27 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všechny velké české obchodní řetězce se zároveň již dříve zavázaly k tomu, že přestanou vejce z klecových chovů prodávat v roce 2025 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ministerstvo se podle něj také bude muset vypořádat s mnoha připomínkami k novele mysliveckého zákona a v lednu by se do připomínkového řízení měla dostat také novela zákona o lesích.

Podle ministra Výborného novela veterinárního zákona reaguje na případy neakceptovatelného zacházení se zvířaty, které se na jatkách objevily. Letos se například jednalo o případ týrání na jatkách v Dolních Heřmanicích na Žďársku, na který upozornila organizace Zvířata nejíme. Ta mimo jiné v minulosti přišla také s peticí, která chtěla zavést přenos z kamer přes internet.

Výborný k tomu uvedl, že potřebuje mít funkční Státní veterinární správu, která bude plnit celou škálu svých úkolů a povinností – hlavně co se týče dozoru nad bezpečností veškeré masné výroby.

Veřejně přístupný online přenos by mohl zahltit veterinární správu podněty a prakticky omezit její činnost ve prospěch českých spotřebitelů, doplnil. Systém by měl fungovat tak, že bude možné po nějakou dobu dohledat, co se na jatkách dělo, a vyhodnotit, zda došlo k pochybení, dodal.

Konec klecových chovů?

Přestože je podle Výborného společný postup Evropské unie v zákazu klecových chovů zatím v nedohlednu, tak v Česku by měl začít platit od roku 2027. K řešení na evropské úrovni může podle ministra pomoci tlak veřejnosti. Čeští chovatelé mohli letos na přestavbu hal žádat o peníze z Programu rozvoje venkova. Podporu budou moci čerpat i v dalších kolech žádostí o dotace, uvedl Výborný.

Podle posledních dat Ústřední evidence drůbeže bylo k 1. březnu letošního roku v klecových chovech 58 procent nosnic. Od roku 2017 se podíl nosnic v alternativních typech ustájení zvýšil z 16 procent na 42 procent, většinou jde o podlahové chovy.

Do Česka se podle Českomoravské drůbežářské unie dováží zhruba 70 procent vajec z Polska, kde v minulém roce bylo v klecových chovech téměř 72 procent nosnic. Tamní vláda zákaz klecových chovů neplánuje.

Všechny velké české obchodní řetězce se zároveň již dříve zavázaly k tomu, že přestanou vejce z klecových chovů prodávat v roce 2025.

Podle průzkumu Eurobarometr zákaz individuálních klecí v chovech hospodářských zvířat podporuje 84 procent Čechů, v celé EU je to 89 procent lidí. Ochranářská organizace Compassion in World Farming (CIWF) kritizuje Evropskou komisi, že neplní svůj závazek vůči veřejnosti a nepředložila návrh na ukončení klecových velkochovů. Komise letos představila pouze návrhy týkající se životní pohody zvířat.

Poukazuje na občanskou iniciativu s názvem Konec doby klecové. Ta v Evropské unii získala 1,4 milionu podpisů a podpořilo ji 170 nevládních organizací. Komise v reakci na iniciativu uvedla, že má v úmyslu předložit do konce roku 2023 legislativní návrh na postupné vyřazení a nakonec i zákaz používání klecí. Týkat se to má jak nosnic, tak například králíků, prasnic, kachen nebo hus.