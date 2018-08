Značení k zákazu kol v Praze stálo přes 250 tisíc. Další peníze půjdou na jeho odstranění

Dopravní značení omezující pohyb cyklistů v centru Prahy stálo 254 328 korun. Částku serveru iROZHLAS.cz potvrdila mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Další peníze pak podle ní může stát jeho částečné odstranění. Městský soud koncem července zákaz kol zrušil. Praha 1 se rozhodla verdikt respektovat. Praha 11:15 24. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově osazená značka zakazující vjezd cyklistům do ulice Železná | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Částka 254 328 korun za dopravní značení je podle mluvčí TSK Barbory Liškové adekvátní.

„Dělala se spousta úprav stávajícího značení. Měnily se zónové tabule, kam se dodávala formulace, že zákaz vjezdu pro cyklisty platí od 10 do 17 hodin. Dodělávalo se také vodorovné značení a doznačovaly se i objízdné trasy,“ vyjmenovala pro iROZHLAS.cz.

Finančně nejnáročnější byla podle ní část Jungmannovy ulice, ta vede v centru Prahy od Jungmannova náměstí k Vodičkově ulici.

Zákaz jízdy na kole, Praha 1 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Finanční náklady spojené s dopravním značením navíc nejsou podle Liškové konečné. „Budou to asi řádově desítky tisíc korun. Může to být deset, dvacet nebo třeba padesát tisíc, nedokážu to nyní odhadnout,“ doplnila Lišková.

„Pokud to budeme demontovat, tak nebudeme demontovat vše. Některé značení se nechá, protože jde například o doznačení na naváděcí trasy, jako je právě v Jungmannově ulici,“ upřesnila mluvčí TSK.

Dokud Praha 1 značky neodstraní, je zákaz podle jednoho ze zástupců spolku Auto*Mat Michala Lehečky stále platný.

Městský soud koncem července zákaz kol v centru metropole zrušil. Radnice Prahy 1 podle verdiktu, který zveřejnil server iROZHLAS.cz myslela jen na chodce, na bezpečnost cyklistů ale zapomněla. Stačilo přitom omezit rychlost, například na 10 km/h.

Praha 1 se pak začátkem srpna rozhodla verdikt respektovat a nepodala k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost.

