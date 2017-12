Průzkum: protikuřácký zákon chce zmírnit téměř 60 procent lidí, ministerstvo zdravotnictví je proti

Proti plošnému zákazu kouření se dlouhodobě bouří restauratéři a hospodští - hlavně ti, kteří podnikají v malých městech a na vesnicích. Stěžují si třeba na klesající tržby. Ministerstvo zdravotnictví ale podle svých dosavadních vyjádření nijak ustupovat nehodlá.

Úderem půlnoci z 30. na 31. května se na veřejných místech v Česku přestalo kouřit. Začal totiž platit zákon o ochraně zdraví. Někteří si to chválí, jiní zase bojují o to, aby se zákon zrušil nebo alespoň zmírnil. Pro druhou variantu by podle posledních průzkumů bylo skoro 60 procent Čechů.

„Z pohledu věku, pohlaví, vzdělání jsou rozdíly malé, pouze u vysokoškolsky vzdělaných respondentů nesouhlas převyšuje nad souhlasem – se zmírněním u této skupiny souhlasí 46 procent a proti němu je 52 procent,“ říká pro Radiožurnál šéf agentury Median Přemysl Čech.

Méně akutních příhod

Ministerstvo zdravotnictví ale žádnou změnu zákona neplánuje – alespoň prozatím. Podle šéfa resortu za hnutí ANO Adama Vojtěcha je na hodnocení dopadů plošného zákazu kouření příliš brzy.

„Třeba si uvědomit, že na léčbu nemocí v souvislosti s kouřením se u nás vydá ročně asi 30 miliard korun, ať jsou to různé mrtvice, infarkty, rakoviny a podobně. Zemře asi 15 tisíc lidí ročně v souvislosti s kouřením, takže takovou změnu podpořit nebudu moci. Já spíše budu požadovat delší odstup pro hodnocení toho zákona.“

S tím souhlasí i odborná veřejnost. I když první dopady zákazu kouření už se projevují.„Předběžně to vypadá, že byl pokles o 10 - 13 % v hospitalizacích pro akutní koronární příhody a tohle číslo odpovídá tomu, jak to bylo i v jiných zemích, takže pravděpodobně tomu tak bude. V zahraničí klesly o 10 - 15 % akutní koronární příhody u lidí do 60 let a u nekuřáků především,“ říká lékařka, profesorka a odbornice pro závislost na tabáku Eva Králíková.

Ministerstvo zdravotnictví taky doufá, že takzvaný protikuřácký zákon od cigaret odradí děti a mladistvé. Lidé ve věku od 15 do 24 let jsou totiž dlouhodobě nejpočetnější skupinou mezi kuřáky.

„Přesto tam je markantní klesající trend, před lety to bylo 45 % a teď se dostáváme na 35 %. Pozitivní to není z toho pohledu, že tahle mladá kategorie, kdy zdravotní dopady jsou nejsilnější, tak je nejpočetněji zastoupena,“ upozorňuje doktorka Marie Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu.

Tři pětiny Čechů chtějí zmírnění plošného zákazu kouření - ukázal to průzkum pro Český rozhlas. | Foto: Patrick Brinksma | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Restaurace a kuřárny

Majitelé povětšinou malých hospod ale na zákazu kouření nic dobrého nevidí - údajně jim klesají tržby. Úbytek zákazníků čekají hlavně přes zimu, řekla už dřív servírka z jedné chomutovské hospůdky Libuše Chroustová: „Odvede nám to polovinu lidí, skoro polovinu. Máme pár lidí, co chodí ven, ti kteří nám zůstali, máme tady udělaný takový sezení."

Kritici zákona sepsali petici za jeho úplné zrušení - začátkem prosince ji projednával Senát a zamítl. Horní komorou neprošel ani návrh na změkčení normy třeba obnovením kuřáckých prostor.

Jednou ze zastánců takové změny je i senátorka za ODS Daniela Filipiová: „Proč jim proboha nezřídit kuřárny, to je naprostá neúcta k dva a půl milionu obyvatel této země.“

Právě tolik je v Česku kuřáků - odpovídá to zhruba 29 procentům obyvatel. Češi kouří po Slovincích, Belgičanech a Lucemburčanech nejvíc z Evropské unie.