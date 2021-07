Nejvyšší správní soud zamítl stížnost provozovatelů pivních kol. Jejich zákaz v Praze je podle něj legitimní

Pražský magistrát může zakázat na svém území provoz takzvaných pivních kol. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost provozovatelů kol proti rozsudku Městského soudu v Praze. Vyplývá to z rozsudku Nejvyššího správního soudu z 20. července, který má ČTK k dispozici. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Magistrát kola zakázal kvůli bezpečnosti a také pomalé jízdě, kterou blokovaly dopravu. Na provoz si rovněž stěžovali Pražané. Praha/Brno 16:41 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pivní kolo v centru Prahy | Zdroj: Městská policie Praha

„Pivní kola jsou ponižující pro město jako takové a hlavně pro lidi, kteří zde žijí. Zájmy podnikání s alkoholem nevyhrály a beer biky v centru jsou nadále jenom vzpomínka. Každý byznys ve veřejném prostoru musí fungovat za jasně daných podmínek a se souhlasem místních a městských částí. Z rozsudku plyne důležité ponaučení: vytrvalost se vyplácí a dává další sílu do boje za kvalitu života místních. Praha má být domovem Pražanů, ne alkoturismu,“ uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Nejvyšší správní soud v rozsudku uvedl, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji zamítl.

V rozhodnutí jako nepřípustný označil například názor provozovatelů, že vzniklo pochybení, když návrh zákazu kol nebyl zveřejněn na úředních deskách všech dotčených městských částí.

‚Logické a zcela legitimní‘

Provozovatelé dále tvrdili, že magistrát zákaz nedostatečně zdůvodnil a že rozhodnutí je nepřezkoumatelné. Nejvyšší správní soud to odmítl.

„V posuzované věci bylo přijetí opatření dostatečně odůvodněno; kasační soud nadto považuje důvody odpůrce (Prahy) pro přijetí zákazu vjezdu pivních kol do stanovených městských částí za logické a zcela legitimní,“ píše se v rozsudku.

Zákaz pivních kol se týká Prahy 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 10. Městský soud nejprve loni v květnu zákaz zrušil. Nejvyšší správní soud ale následně rozhodl, že rozsudek nevykládal příslušný zákon o pozemních komunikacích správně ani logicky.

Městský soud proto vynesl letos v březnu rozsudek, kterým návrh provozovatelů kol, aby byl zákaz zrušen, zamítl. Právě proti tomuto rozhodnutí pak byla podána kasační stížnost.

Poté, co Městský soud v Praze loni omezení pivních kol zrušil, zavedlo město nové dočasné opatření, které platilo do poloviny srpna. Poté se už vozítka mohla do města vrátit, což se ale s ohledem k absenci turistů způsobenou pandemií koronaviru nestalo.

Provozovatelé vozítek v minulosti uvedli, že připravují vlastní návrh regulace jejich provozu a jednají o něm s městskými částmi. Například Praha 8 ale zavedla vlastní zákaz platný pro Karlín a Praha 7 pivní kola už delší dobu nepovoluje v Letenských sadech.