Ministr dopravy chce zakázat, aby kamiony předjížděly. 'Řidiči často svačí a telefonují,' zdůvodňuje

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok za hnutí ANO chce kamionům zakázat předjíždění, informuje deník Právo. Policie prý chování řidičů dostatečně nekontroluje. Řidiči kamionů podle Ťoka na dálnicích někdy překračují pro ně maximálně povolenou osmdesátikilometrovou rychlost a zdlouhavě předjíždějí nebo za volantem telefonují a svačí. Praha 8:31 14. února 2018

„Je otázka, jak by se k tomu stavěli dopravci, ale já bych zákaz předjíždění pro kamiony zavedl,“ řekl Právu Ťok.

Konec kamionů v Praze se blíží. Magistrát schválil dokumentaci pro jejich omezení Číst článek

Policejní statistika ukazuje, že řidiči nákladních vozidel loni v Česku zavinili více než 11 800 nehod. Zemřelo při nich 74 lidí. O plošný zákaz předjíždění pro kamiony se dřívě pokusila skupina senátorů.

Předjíždění chtěli omezit i bývalý ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD nebo poslanec ODS Zbyněk Stanjura. Kamiony by neměly předjíždět v dopravních špičkách na dvouproudových dálnicích a rychlostních komunikacích, připomíná Právo.

Proti plošnému zákazu tehdy bylo ministerstvo dopravy. Odmítavý postoj vysvětlovalo tím, že by to úplně zablokovalo jeden jízdní pruh a vytvořila by se v něm souvislá šňůra kamionů.

Ministr Ťok ale nyní názor změnil. Podle dopravců by se ale politici měli věnovat místo podobných zákazů spíše dobudování silniční infrastruktury a odstavných ploch pro kamiony.