Legálně jen pro starší 18 let? Poslanci se shodli na zákazu prodeje nikotinových sáčků dětem

Prodej nikotinových sáčků dětem zřejmě bude zakázán v souvislosti s ochranou před návykovými látkami. Koupit by si tento produkt mohli legálně do budoucna jen lidé starší 18 let. Počítá s tím novela poslanců vládních stran a ANO, kterou ve čtvrtek téměř jednomyslně schválila Sněmovna už v první kole projednávání. Normu, která má i podporu kabinetu, nyní dostane k projednání Senát. Nikotinové sáčky byly původně schválené pro ty, kteří se snaží odvyknout od kouření klasických cigaret (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Novela zavádí pro prodej nikotinových sáčků stejnou regulaci, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety. Za porušení zákazu by hrozila finanční sankce. Předlohu poslanci zpracovali s ministerstvem zdravotnictví.

Vyhláškou omezí ministerstvo od července příštího roku obsah nikotinu v nikotinových sáčcích a upraví také vzhled obalů, aby nebyly tolik lákavé pro děti.

„Nikotinový sáček se stává fenoménem zejména mladé generace, a to navzdory skutečnosti, kterou potvrzují i lékaři a adiktologové, že riziko vzniku závislosti na nikotinu je obrovské u kohokoli, tím spíše u dětí a mladistvých,“ uvedli tvůrci novely.

Podle nich patřili předloni mezi nejpočetnější věkovou skupinu konzumentů nikotinových sáčků lidé od 15 do 24 let věku.

Zákaz prodeje má podle předlohy platit nejen pro klasické obchody, ale také pro automaty a pro e-shopy, jejich provozovatelé by museli předem hlásit systém ověřování věku ministerstvu zdravotnictví. Zcela zakázán by byl prodej nikotinových sáčků ve zdravotnických zařízeních, ve školách nebo na akcích pro děti. Prodejci by po přijetí novely dostali tříměsíční lhůtu na to, aby se regulaci prodeje nikotinových sáčků přizpůsobili.

Za porušení zákazu by fyzické osoby mohly podle závažnosti přestupku dostat pokutu až 150 000 korun, firmy by mohly být potrestány sankcí až do výše jednoho milionu korun a až dvouletým zákazem činnosti.

Pro schválení zákazu hlasovalo 117 ze 118 přítomných poslanců, pouze místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) se podle záznamu hlasování zdržela.

Dva opoziční návrhy

Nikotinové sáčky se vkládají do úst mezi dáseň a horní nebo spodní ret. Původně byly schválené pro ty, kteří se snaží odvyknout od kouření klasických cigaret. Odborníci ale podle tvůrců novely evidují už 18 případů předávkování dětí spojených s užíváním nikotinových sáčků, ve dvou případech vedly až k bezvědomí.

Dva obdobné opoziční návrhy na omezení prodeje nikotinových sáčků jsou ve Sněmovně od poloviny června. Jedna z novel navíc reguluje i užívání těchto sáčků, jako je tomu u elektronických cigaret. Jiná opoziční předloha by omezila reklamu a propagaci nikotinových sáčků.

Kabinet se k těmto návrhům postavil neutrálně, nebo záporně. Zástupci opozice si stěžovali na to, že koalice jejich návrhy ve Sněmovně nepodpořila už loni.