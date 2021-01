Od soboty platí zákaz stánkového prodeje na trzích. ‚Jde o sezonní aktivitu,‘ reagoval Havlíček

Vláda zakázala s platností od soboty 30. ledna prodej na tržištích, ve stáncích a v nejrůznějších mobilních zařízeních i pochůzkový a podomní prodej. Zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně, uvádí opatření zveřejněné ve čtvrtek na webu vlády. Praha 23:09 28. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trhy na pražské náplavce. | Foto: Petr Topič | Zdroj: Profimedia

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by zákaz neměl vyvolat problémy, protože není pro stánkový prodej ideální roční doba.

„Jde ale o sezonní aktivitu, nyní by to neměl být větší problém ani pro podnikatele ani zákazníky. Je to návrh ministerstva zdravotnictví, cílem je minimalizovat jakékoliv riziko," napsal Radiožurnálu.

Dosud se zákaz podle opatření platného od loňského prosince nevztahoval na prodej ovoce a zeleniny, bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu.

Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť regulovalo prosincové opatření, jehož platnost v sobotu skončí, také pravidly o vzdálenostech mezi stánky, dostupnosti dezinfekce či počtu lidí na plochu. Zakázáno bylo také nabízet na trzích stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci.

