Kremlík po schůzce s Babišem: Zakázku k dálničním známkám za 400 milionů nezrušíme

Ministr dopravy Vladimír Kremlík za ANO oznámil, že zakázka k elektronickým dálničním známkám za zhruba 400 milionů korun se rušit nebude. Řekl to po páteční schůzce s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem. Se Státním fondem dopravní infrastruktury ale bude hledat cesty k jejímu zlevnění. Aktualizujeme Praha 14:02 17. ledna 2020

Systém by mohl zlevnit co možná největším otevřením částí, které jsou nyní nastavené jako utajené. Právě režim utajení zakázku prodražoval. Vybraná společnost Asseco Central Europe měla od státu dostat 401 milionů korun, což se premiérovi Andreji Babišovi i opozici zdálo hodně.

Předseda vlády zakázku na e-shop a další části systému elektronických dálničních známek v pátek ostře zkritizoval. Podle něj byla špatně zorganizována a měla by být zrušena.

„Celé je to od počátku špatně. Hrubě se mi to nelíbí. Myslím, že to bylo tak zorganizované a vypsané, že by to mělo být zrušeno,“ prohlásil Babiš. Je podle něj absurdní, že vláda řeší „haléřové záležitosti“, a podobnou zakázku nikoli.

Státní fond dopravní infrastruktury, který má přípravu elektronické dálniční známky na starosti, ale kritiku odmítl. Na páteční tiskové konferenci uvedl, že si za zakázkou stojí. Organizace zakázky byla podle něj v pořádku.

Průměrné roční náklady by se podle šéfa fondu Zbyňka Hořelici v příštích deseti letech měly pohybovat okolo 205 milionů korun, přibližně o 120 milionů méně než v současnosti.

Firma Asseco se k celé věci zatím oficiálně nevyjádřila.

Podle mých informací je celá ta zakázka špatně zorganizovaná a vypsaná a nejlepší by bylo, kdyby byla zrušená. Jestli můžu poprosit, napište mi na premier@vlada.cz, abychom se domluvili na termínu schůzky. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 17, 2020

Stamilionová zakázka

Státní fond dopravní infrastruktury plánuje utratit 401 milionů korun za e-shop, call centrum, uživatelský portál, mobilní aplikaci a další služby potřebné pro prodej elektronických dálničních známek. Ty se mají začít prodávat 1. ledna 2021, nahradí dosavadní papírové kupony.

Podle Hořelici jde o maximální částku, v budoucnu se může snížit. Cenu podle fondu potvrdil i posudek, který vypracovala Znalecká kancelář Dr. Ludvíka.

„Jde o významný informační systém, který bude navázán na další státní systémy,“ uvedl Hořelica. Upozornil, že stát bude vlastníkem IT systému, což v budoucnu umožní vybrat jiného provozovatele nebo převzít jeho provoz do vlastních rukou.

Zakázka proběhla v režimu důvěrné, není proto jasné, kolik peněz budou jednotlivé položky stát. Nebyla také vyhlášena klasická veřejná soutěž. Státní fond nejdříve vybral jen pět firem, které mohou pracovat v důvěrném režimu.

Byly to společnosti Asseco Central Europe, Autocont, ČD Informační servis, Komix a Adastra. Podle zástupců fondu nebylo z časových důvodů možné oslovit více firem. Zakázku nakonec vyhrála firma Asseco Central Europe, se kterou již ministerstvo podepsalo smlouvu. Ta bude systém i další čtyři roky provozovat.

Příloha smlouvy, ve které jsou parametry zakázky ohledně systému na prodej elektronických dálničních známek, je pak kompletně začerněná.

Některé parametry už ale zástupci ministerstva prozradili. „Call centrum má například běžet 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, má být schopno komunikovat ve třech řečech (češtině, angličtině a němčině) a musí být schopno pokrýt očekávaný velký počet dotazů při nastartování projektu,“ uvedl pro iROZHLAS.cz zakladatel portálu Hlídač státu Michal Bláha.

Bez podrobností ale podle něj nelze vysvětlit, proč systém stojí více než 400 milionů korun. „Ta cena je velmi vysoká. Nebál bych se říct násobně – až pětkrát nebo desetkrát – předražená,“ myslí si Bláha.

Ministerstvo dopravy, pod které fond spadá, brání utajení například tím, že součástí zakázky jsou i automobily osvobozené od dálničního poplatku, mezi které patří i vozidla tajných služeb. „Částečně používají i argument, že by to odhalilo bezpečností parametry systému a ohrozilo by to jeho bezpečnost, což je nesmysl,“ řekl Bláha.

Důvodem, proč stát nechce zveřejnit podrobnosti o zakázce, je kromě důvěrného režimu i to, že tyto informace považuje společnost za svoje obchodní tajemství.

Zakázka @min_dopravy a SFDI na systém elektronické dálniční známky za 401 miliónu má 5 vážných právních problémů. Podrobně jsme je rozebrali v našem článku: https://t.co/yNlA2sLCP8 pic.twitter.com/7YbJ7ycZos — Hlídač Státu (@HlidacStatu) January 17, 2020