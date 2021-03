Policie stíhá osm lidí kvůli kauze s opravami na středočeských silnicích

‚Došlo k zanedbání přípravy.‘ Podle šéfa laboratoří nelze všechny firmy naráz vybavit potřebnými testy

Zaměstnavatelé posílají své pracovníky do přeplněných testovacích center. „Poskytovatelé testování teď nejsou schopni uspokojit poptávku všech, kteří by to potřebovali,“ shrnuje Tomáš Gucký.