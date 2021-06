Lepší světlo pro děti i učitele. Základní škola v Brně-Medlánkách testuje speciální osvětlení třídy

Když se v jedné třídě na základní škole v Brně-Medlánkách rozsvítí, vypadá to jinak, než v ostatních třídách. Škola u svých prvňáčků testuje speciální LED svítidla. Ta mnohem víc připomínají sluneční záření a přirozené denní světlo. Zdánlivě banální výměna žárovek podle školy ale pomáhá – a to jak dětem, tak učitelům. Brno 22:10 6. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základní škola Hudcova v Brně-Medlánkách testuje speciální osvětlení | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem učitel, který už učí hodně dlouho - tady na škole šest let - a rozhodně se mi učí lépe. Protože děti na čtení a psaní i matematiku a obrázky lépe vidí, protože to jasné světlo jim umožňuje lépe vidět detaily,“ předává své zkušenosti Marie Kolářová, která učí prvňáky na Základní škole Hudcova.

V její kmenové třídě je vidět, že světlo je na první pohled jasnější, jako by do místnosti svítilo víc slunečního záření.

„Škoda je jen to, že jsme nechodili do školy celý rok. Protože když jsme začali chodit v září, tak se mi zdálo, že děti to světlo zklidňovalo, nebyly na něj zvyklé. V ostatních třídách se mi děti zdály neklidné. A to jsem říkala i panu řediteli, po zkušenosti asi dvou měsíců, že děti jsou tady až abnormálně klidné a soustředěné,“ dodává učitelka.

Světlo a pozornost

Změna je přitom pouze v tom, že na stropě jsou jiná, speciálně nastavitelná svítidla, než v ostatních místnostech.

„My jsme tuto třídu zvolili záměrně. Za prvé jsou to malé děti, tak abychom v horizontu pár let zjistili, jestli to má nějaký pozitivní dopad na žáky, jejich pozornost a na výuku. A za druhé je to třída, která je orientovaná severovýchodním směrem, takže dopoledne je tam méně světla. V zimě o to méně,“ potvrzuje ředitel Jakub Cimala.

Třída na základní škole v Medlánkách, ve které jsou normální světla | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Lepší světlo je důležité i pro učitele. „Sama nosím brýle a za tohoto světla určitě lépe vidím,“ pochvaluje si Kolářová.

Svítidla instaluje specializovaná firma, která už je zkoušela třeba na školách v Praze a tvrdí, že dopad na žáky byl pozitivní. Dobrý efekt to podle ní mělo i na klienty berounského domova seniorů. S přínosným vlivem jiného svícení na organismus souhlasí i další experti.

„Umělé osvětlení máme relativně krátce. A pořád se přizpůsobujeme a upravujeme ho tak, aby bylo co nejblíž tomu přirozenému dennímu světlu. Z tohoto hlediska je zřejmé, že žáci budou nejspíš reagovat na to, jako kdybyste je pustili ven a oni si hráli na sluníčku. To přirozené světlo má určitě dopad na organismus, je to světlo, na které jsme prostě zvyklí. A jistě se bude dítěti lépe učit ve škole, nebo třeba pacientovi ležet v nemocnici, když tam bude mít příjemné světlo,“ míní odborník Petr Baxant z Vysokého učení technického v Brně.

Pilotní projekt

Výměna světel v jedné třídě stála přes 160 tisíc korun. To je podle ředitele dražší, než kolik stojí běžné zářivky, a tak s pořízením technologie musela souhlasit místní medlánecká radnice.

„My jsme byli osloveni jako první obec na Moravě, abychom tuto technologii jako pilotní projekt vyzkoušeli. Tak jsme do toho po zvážení šli s tím, že pokud by se skutečně ukázaly velmi pozitivní dopady, které jsou deklarovány zkušenostmi z jiných škol v Praze, tak bychom místo jedné učebny technologii rozšiřovali dále,“ potvrzuje starosta Michal Marek ze sdružení Občané pro Medlánek.

Speciální osvětlení zkouší postupně instalovat i další školy nebo jiné instituce. Z registru smluv třeba vyplývá, že technologii chtějí otestovat ve školách v Bučovicích, v Opavě anebo v operačním středisku generálního ředitelství hasičů.