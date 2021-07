Začátek školního roku je po tornádu na Hodonínsku v ohrožení. Vedení doufá, že stihnou opravy

Základní a mateřské školy v tornádem poničených Hruškách a Moravské Nové Vsi utrpěly rozsáhlé škody. Přišly o střechy i okna. Rekonstrukcím brání nedostatek materiálu a vytíženost stavebních firem. V Moravské Nové Vsi věří, že stihnou školu opravit do začátku školního roku. Ředitelka Základní školy Hrušky tak optimistická není. Brno 10:37 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obec Hrušky po zásahu tornádem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Střechu máme celou pryč, stropy protečené, šest let stará tělocvična je v hodně špatném stavu. Jakž takž jsou na tom některé třídy, u kterých je jen vymlácené sklo. To se dá zachránit,“ říká ředitelka základní školy v Hruškách Svatava Bradávková. Tu doplňují žáci, že je tornádo připravilo i o nový altán na zahradě školy.

Opravy budov brzdí nedostatek stavebního materiálu a vytíženost stavebních firem. Základní škole Hrušky se sice řemeslníky domluvit podařilo, ale ti vedení narovinu sdělili, že rekonstrukci do začátku nového školního roku nestihnou.

Podobně je na tom v Hruškách i mateřská škola. „Co se týče školky, tak by mělo být vše hotovo do konce září. Žáci by se tak mohli vrátit do svých vnitřních prostor v průběhu října,“ informuje místostarosta Hrušek Marek Babisz (za KDU-ČSL).

Stejně zdevastovaná je i Základní škola v Moravské Nové Vsi. Té chybí střecha, má vytlučené okna a zatlučené části vchodových dveří. „Staré, dubové, bytelné dveře, které jsme tu měli, tu nejsou. Nikde jsme je ani nezahlédli. Prostě zmizely,“ říká ředitelka ZŠ v Moravské Nové Vsi Hana Grossmanová. „Když se nám podaří, aby měly třídy střechu, okna a výmalbu, tak věřím, že žáci do svých lavic usednou normálně v září,“ dodává.

Tornádo postihlo Hodonínsko 24. června a způsobilo rozsáhlé škody. Na místě zasahují i nadále hasiči a armáda. Po katastrofě na místo vyrazili dobrovolníci a organizace založily veřejné sbírky.