Případ komentářů pod fotkou prvňáků z Teplic míří k soudu v Ústí nad Labem. Obžalovaný se odvolal

Případem nenávistných komentářů pod fotkou prvňáků z Teplic se bude podruhé zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Obžalovaný Vítězslav Kroupa se odvolal proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích, řekla mluvčí teplického soudu Lenka Pavlasová. Teplice 18:19 1. září 2020

Okresní soud v Teplicích před rokem Kroupu viny zprostil, odvolací soud rozsudek zrušil a vrátil případ do Teplic. Letos v červenci teplický soud napodruhé potrestal autora komentářů podmíněným trestem vězení 16 měsíců s odkladem na tři roky.

Do zmíněné první třídy v Základní škole Plynárenská chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. Fotografii dětí zveřejnil regionální Deník a na sociální síti pak někteří lidé pod fotografii psali nenávistné komentáře.

Kroupa podle soudu komentoval snímek větami: „Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí.“ Podle soudkyně Lucie Yakut bylo prokázáno, že profil na sociální síti, na kterém komentáře vyšly, patří Kroupovi.

Muži hrozilo vězení od šesti měsíců do tří let za tento čin a za to, že na sociální síti zveřejnil fotografie Adolfa Hitlera, Hermana Göringa a říšské orlice s hákovým křížem. Komentář pod fotkou sedmačtyřicetiletý Kroupa zveřejnil v listopadu 2017.