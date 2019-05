Ve školách bude od září chybět nejméně šest tisíc učitelů. Problémem je také vysoký věk

Třeba 2. základní škola v Říčanech potřebuje od září šest nových pedagogů. „Nepřipouštím si, že je neseženu. Už jsme vyjeli inzeráty do studentských novin, na veškeré sociální sítě. Snažíme se, seč můžeme,“ říká Radiožurnálu nový ředitel školy Jan Šindelář.

Ministr školství Robert Plaga: Trápí mě nedostatečná prestiž českých učitelů Číst článek

Podle šetření ministerstva školství ředitelé potřebují hlavně učitele mateřských škol nebo pedagogy na nižší stupeň základních škol. Podle ředitele odboru školské statistiky Václava Jelena schází také učitelé některých předmětů.

„Je to matematika na druhém stupni základní školy, anglický jazyk na druhém stupni, také fyzika. Pak chybí učitelé pro zajištění anglického jazyka na prvním stupni, v oblasti odborných předmětů pak v oblasti strojírenství a strojírenské výroby,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Aktuálně je vůbec nejvíc učitelů bez pedagogického vzdělání v Praze, Středočeském kraji a Karlovarském kraji. To ale není jediný problém českého školství. Šetření ukázalo třeba i to, že v Česku jsou učitelé poměrně staří průměrný věk kantora je přes 47 let. Vůbec nejstarší jsou fyzikáři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kteří učitelé chybí nejvíce? Poslechněte si příspěvek Pavly Lioliasové

Růst platů, novela zákona

Ministr školství Robert Plaga (ANO) chce nedostatek učitelů řešit zvýšením platů učitelů. Přeje si, aby do roku 2021 byl jejich průměrný plat 45 tisíc korun. Podle ministra může situaci zlepšit také novela zákona o pedagogických pracovnících. Ta by do budoucna mohla umožnit učit i těm, kteří sice nemají vystudovanou pedagogickou fakultu, ale pracují v oboru.

Minimální pedagogické vzdělání by si doplnili během tří let právě na pedagogických fakultách. „U nich chceme, aby to bylo studium, které je flexibilní, které je v praxi využitelné. To znamená, že neodradí ty lidi, kteří do toho systému přijdou, a naopak jim to bude pro budoucí pedagogickou dráhu k užitku,“ říká Plaga.

Změnu chce Robert Plaga předložit příští pondělí na jednání vlády.

V tuto chvíli v českých školách pracuje zhruba 150 tisíc učitelů a mezi kantory převažují ženy. Muži tvoří asi pětinu z celkového počtu.