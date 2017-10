Základní škola v Brně-Líšni přišla kvůli silnému větru o střechu. Její žáci budou mít v pondělí volno

Na základní škole Horníkova v Brně-Líšni budou mít v pondělí žáci ředitelské volno. Silný vítr v neděli strhl její střechu, poškozená je ze dvou třetin. Mateřské školy fungovat budou, děti však půjdou zadním vchodem, který je bezpečný, řekl ředitel školy Roman Burda. Video Brno 18:55 29. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silný vítr odfoukl plechovou střechu na budově základní školy v Brně-Líšni v ulici Horníkova. | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

„Ředitelské volno by se mělo týkat jenom pondělí. Už jsme jednali s firmami, které by byly schopny odstranit tuto havárii. V ranních hodinách by se mělo zahájit odstraňování nebezpečné střechy a budou zahájeny zajišťovací práce,“ řekl Radiožurnálu starosta městské části z ČSSD Břetislav Štefan.

Ve škole v neděli zasahovali hasiči, kteří museli utrženou střechu zabezpečit. „Musíme kvůli tomu zavřít hlavní vchod i vedlejší vchody. V pondělí nastoupí firma, která nám přislíbila, že udělá všechno pro to, aby mohlo být v úterý už normální vyučování," řekl Burda.

Jak velká je škoda, zatím není zřejmé. Podle Burdy se to teprve uvidí podle nákladnosti oprav.

Silný vítr, který v neděli dosáhl v Brně-Tuřanech v nárazu až 112 kilometrů v hodině, dělal problémy v celém kraji. Hasiči museli odstraňovat spadlé stromy, billboardy či komíny, policisté evidují stovky případů poškození majetku. Energetici hlásí 25 000 odběrných míst bez elektřiny.

Jak to vypadalo ve chvíli, kdy silný #vítr sroloval střecha na budově líšeňské ZŠ Horníkova. Video poslala Pavlína Kotoulková. pic.twitter.com/hy0k76Useg — Ondřej Puczok (@OPuczok) 29. října 2017

Aktuální záběry z brněnské Líšně, kde #vítr “sroloval” střechu ZŠ Horníkova. pic.twitter.com/Wp0bx2iJnY — Ondřej Puczok (@OPuczok) 29. října 2017