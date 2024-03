Více než polovina zaměstnanců školy v Praze-Újezdě dala výpověď. Vadí jim výběrové řízení na ředitele

Přerované mají námitky k vysokorychlostní železnici. Obávají se hluku, požadují vybudování tunelu

„Rozhodně to bude o penězích. Ale to území je pro nás cenné. Je to vycházková část města Přerova. Bydlí tam tisíce lidí a byla by škoda, kdyby se znehodnotila část krajiny,“ říká náměstek primátora.