Zastupitel zavalil radnici žádostmi o informace, poslal jich 432. Pak ho ‚osvítil Bůh‘ a přestal

Osm měsíců se mohelnický zastupitel Pavel Němec snažil ochromit chod mohelnické radnice tím, že posílal žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. Během minulého roku jich od Němce na úřad přišlo 432 z celkem 468.

Na začátku února ale došlo k obratu. Němec se podle starosty na uzavřené schůzce zastupitelstva za všechno omluvil. „Sdělil nám, že chce být od 1. února pozitivní a že úřadu nechce dělat zle,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mohelnický starosta Pavel Kuba (Mohelnická demokracie). Dokonce mu Němec napsal SMS, ve které žádal o schůzku.

Ta proběhla v úterý 11. února. Němec podle mohelnického starosty do té doby stáhl všechny žádosti o informace i trestní oznámení, které na něj v minulosti podal kvůli údajnému vyhrožování. „Řekl nám, že ‚stošestky‘ posílat nebude, že to byla chyba a že ho osvítil Bůh. Chce odstoupit ze zastupitelstva, chce se věnovat rodině a nechce už kandidovat do žádných voleb,“ popsal schůzku Kuba.

Schůzku? Odmítl

Starosta přitom jednání mezi čtyřma očima Němcovi navrhoval už v minulosti. Zastupitel ale opakovaně schůzku odmítl. „Tvrdil, že by na schůzku šel, ale že jsem hulvát a že se bojí,“ řekl Kuba.

Podle spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřicha Kužílka by právě odmítnutí setkání mohlo být dokladem toho, že Němcovi ve skutečnosti nešlo o informace, ale že chtěl úřad šikanovat. „Odmítnutí konzultací bych použil jako nesmírně silný důkaz toho, že tomu člověku nejde o informace, čili jde o zneužití práva,“ popsal redakci.

Osmiměsíční šikana

S podáváním žádostí začal Němec minulý březen a neustal až do letošního února. Například v lednu jich podle místního starosty poslal víc než padesát. „Navíc podává stížnosti na naše odpovědi, na které do sedmi dnů musíme reagovat. A on pak vlastně podal stížnost na stížnost,“ popsal Kuba.

Některé z žádostí se navíc podle starosty opakovaly. „Úřad to velmi zatěžuje,“ dodal s tím, že kvůli neúměrnému množství práce se zpracováváním museli najmout i právničku Petru Jeřábkovou. Městu se tak zároveň zvýšily náklady, podle tajemnice Jany Malé je nová síla stojí zhruba 31 tisíc měsíčně.

Podle Kužílka ale tento postup není správný. Město by novou právničku pouze na vyřizování „stošestek“ najímat nemělo a když tak pouze dočasně, aby situaci pomohla vyřešit. „Takto to může hraničit se zneužitím veřejných prostředků. Dávají totiž peníze na něco, co mohou odmítat,“ přiblížil redakci.

‚Nemůže to být legitimní‘

Kužílek zároveň připomněl, že zákon radnici umožňuje všechny žádosti, které považuje za nesmyslné, shrnout a odmítnout naráz. „Objektivně musím za sebe říct, že jestli jediný žadatel podal více než 400 žádostí za rok, tak je prakticky nemožné, aby to bylo legitimní. To je prostě moc,“ dodal.

Starosta se nejdříve snažil odpovědi na dotazy vysvětlovat, poté se ale uchýlil k jednoslovným reakcím, což je podle Kužílka legitimní. „Některé jsme odmítli. Ale když už jich tu bylo hodně, tak jsme na krajský úřad podali žádost a napsali jsme, že jde o šikanózní chování,“ popsal Kuba. Němec si zároveň žádal i informace, které jsou podle radnice buď běžně k dohledání, nebo bezdůvodné.

Ptal se například na informace ze smluv uveřejněných v registru nebo také na to, kdo ukládá vedle plastových kontejnerů stavební odpad.

Chtěl rušit ČSSD

Němec na sebe upozornil i na začátku února, kdy podal podnět k rozpuštění vlastní strany. ČSSD podle něj mezi lety 2013 až 2019 opakovaně porušovala práva a svobody svých členů.

Bývalý poslanec a bojovník proti hazardu také v roce 2010 čelil mediální kritice kvůli tomu, že několik loterijních firem přispělo dva a půl milionu korun jeho matce na rekonstrukci lékárny. Sociální demokracie mu v roce 2013 zrušila členství, o pět let později mu ho ale obnovila a Němec se v jejích barvách dostal do mohelnického zastupitelstva.

Redakce se snažila sehnat advokátovu reakci přes telefon, e-mail i sociální sítě, Němec ale neodpověděl.

Zneužívání má vyřešit novela

Mohelnický zastupitel ale není v Česku jediný, kterého úřad podezříval z toho, že se snažil ochromit jeho provoz pomocí nezvládnutelného počtu žádostí o informace. Například na Orlickoústecku v Seči u Brandýsa kvůli podobnému chování v roce 2014 rezignovalo celé šestičlenné zastupitelstvo.

Důvodem byl podle podavatele Jana Petera z Pardubic spor o pozemek jeho syna. „Nechtěli mi odpovídat, že tam nemám bydliště. Dopisem ze září 2012 mi doporučili, abych využil svého práva a požádal o informace dle zákona 106. Takže si o to řekli sami,“ řekl tehdy pro Orlický deník. Stejně jako Němec posílal žádosti téměř denně a na podle něj neuspokojivé odpovědi podával stížnosti.

Právě kvůli podobným případům právě v Poslanecké sněmovně leží novela, která by měla stávající zákon z roku 1999 upravit. „Je to jen zvýšení instruktivity normy. To znamená, že to, co se může už dnes podle judikatury a podle obecných principů práva, tedy odmítání pro zneužití práva, chce novelizace jen napsat do zákona,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Kužílek. „Je to vlastně změna návodu k použití,“ dodal.