Nový zákon o dani z příjmů do konce roku? Schillerová slíbila schůzky se svazy, žádné nedomluvila

„V průběhu října a listopadu budeme o novém zákonu finálně jednat se zástupci odborné a podnikatelské veřejnosti," prohlásila v říjnu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) k nově připravovanému zákonu o dani z příjmů. Týden před začátkem prosince to ale vypadá, že zatím žádné konzultace neproběhly. Resort financí přitom stále tvrdí, že do konce roku chce mít jasno, jestli tři roky připravovaný zákon předloží ve sněmovně. Praha 6:00 24. listopadu 2019

„Avizované schůzky s představiteli odborné veřejnosti proběhnou v nejbližším období,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. O schůzkách se zástupci profesních svazů a komor mluvila Schillerová na začátku října.

„Práce na novém zákoně o příjmových daních byly již dokončeny a ještě v letošním roce chceme mít bezpečně jasno, zda ho budeme předkládat Poslanecké sněmovně, nebo ne. V průběhu října a listopadu budeme o novém zákonu finálně jednat se zástupci odborné a podnikatelské veřejnosti,“ uvedla tehdy pro iROZHLAS.cz.

Ačkoli zatím ministerstvo financí jednat nezačalo, podle jeho mluvčího stále počítá s tím, že do konce roku bude jasno. „V tuto chvíli stále nepanuje klíčová shoda na politické úrovni v tom, zda by mělo dojít k zásadní redukci daňových výjimek, anebo zda budou diskutovány individuálně na základě jednání se všemi zapojenými aktéry,“ dodal Weiss.

Svazy: Nikdo nás nekontaktoval

Že dosud žádná jednání neproběhla, na dotaz serveru iROZHLAS.cz potvrdili i někteří zástupci profesních organizací. „Paní ministryně nás v této záležitosti zatím nekontaktovala,“ uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Stejná situace je i ve Svazu průmyslu a dopravy. „Ptala jsem se kolegů, počítají s tím, že by schůzka měla proběhnout. Zatím k ní ale osloveni nebyli,“ napsala PR manažerka Lenka Dudková.

Jednat je připravený také Svaz účetních, ani je ale ještě nikdo neoslovil. „Bohužel nás paní ministryně ve věci návrhu zákona o daních z příjmů vůbec nekontaktovala a na žádnou schůzku bilaterální ani širší jsme v této souvislosti pozváni nebyli. Pokud budeme osloveni, tak určitě budeme rádi spolupracovat, neboť účetní profese má k dani z příjmů systémově velmi blízko,“ uvedla prezidentka svazu Magdalena Králová.

Zástupci ministerstva financí se na podzim sešli jen s lidmi z Komory daňových poradců. Jednání se sice týkalo oblasti daně z příjmů, ale nikoliv nově připravovaného zákona. Navíc měla vzejít spíše z podnětu komory.

„Lze kvitovat, že na podzim proběhlo z naší iniciativy jedno jednání se zástupci ministerstva financí ke koncepčním připomínkám komory, které by dle našeho názoru vedly ke zjednodušení v oblasti daně z příjmů. Ale ty se týkají současného zákona, nikoliv nového zákona. Podle nás je v současném zákoně velmi složitá například oblast majetku a my jsme navrhovali, jak ji zjednodušit,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz vedoucí sekce daně z příjmu právnických osob a člen prezidia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal s tím, že se jedná o připomínky a návrhy, které komora uplatňuje už roky a nemíří na nový zákon.

Oficiální jednání nad novým zákonem ale podle něj neproběhla. „A v tuto chvíli není ani žádný termín, ve kterém by tato jednání měla proběhnout,“ řekl. Podle Nesrovnala zástupci komory nikdy neviděli ani věcný záměr k zákonu, ani konkrétní rozpracované paragrafové znění. „Poslední materiál, který jsme měli k dispozici, byly řekněme teze k návrhu zákona. Ty jsme připomínkovali asi před dvěma lety,“ dodal.

Redakce iROZHLAS.cz se na to, proč ještě neproběhla jednání se svazy a komorami, zeptala přímo ministryně Schillerové. Ta ale na zaslaný dotaz nereagovala.

Babišův slib

Na novém zákonu se pracovalo od poloviny roku 2016. Zhruba o tři roky později, na počátku října letošního roku, Schillerová v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekla, že zvažuje, že jej vůbec nepředloží.

„Budu se radit, budu se radit se svazy a komorami, jestli to mám udělat. Je tam nová terminologie, je tam celá řada nových věcí... Zkomplikují život a většina výjimek tam zůstane, čili to je prostě pro mě problém,“ prohlásila.

Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nový zákon přitom začal vznikat především proto, aby se daně z příjmů zjednodušily, takzvaná „příjmovka“ totiž patří k nejkomplikovanějším zákonům. V lednu roku 2017 tehdejší ministr financí a nynější premiér Andrej Babiš (ANO) na svém blogu na stránkách serveru Expres napsal, že jeho úřad zákon napíše znovu a lépe. Ten současný označil za „totální chaos“ plný výjimek.

„Než ho novelizovat po stopadesáté první, rozhodli jsme se na ministerstvu financí radši napsat úplně nový zákon o dani z příjmů. Ten bude napsaný tak, aby ho politici znovu jen nekomplikovali, ale případně jen měnili daňové sazby, výše odpočtů apod.,“ napsal tehdy v textu s titulkem Zákon o dani z příjmu nestačí proškrtat! Musím ho napsat znovu a lépe.

Utajovaný návrh?

Redakce iROZHLAS.cz žádala na základě informačního zákona ministerstvo financí o zveřejnění návrhu zákona poté, co ministryně řekla, že „práce na něm jsou dokončeny“. Úřad jej ale odmítl poskytnout s odůvodněním, že fakticky ještě neexistuje.

„Povinný subjekt konstatuje, že ačkoli byl návrh nového zákona o daních z příjmů v minulosti s různou mírou intenzity v rámci Ministerstva financí zpracováván, tento návrh nikdy nedospěl dále než do fáze přípravy (tj. nedospěl do fáze formálního legislativního procesu tak, jak jej upravují Legislativní pravidla vlády). V dané věci byly vypracovány pouze pracovní verze věcného řešení nového zákona a jeho paragrafovaného znění,“ uvedlo ministerstvo v zamítnutí.

Redakce proto požádala přes takzvanou stošestku alespoň o věcné řešení nového zákona a jeho paragrafové znění. I to ale odmítl resort poskytnout, protože se podle něj jedná o pracovní verzi: „Pracovní verze dokumentů (a údaje v nich obsažené) nemohou být vyhodnoceny jako hotová informace. Věcné řešení nového zákona o daních z příjmů a jeho paragrafované znění by bylo možno v režimu infozákona poskytnout v případě, že by již existovaly tyto dokumenty v podobě, kterou lze v určité fázi tvorby právního předpisu považovat za konečnou a úplnou.“