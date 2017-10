Zákon komplikuje přístup k majetkovým přiznáním politiků, žádost má přes 600 stran

Novela zákona o střetu zájmů, platná od 1. září, měla usnadnit kontrolu veřejných činitelů, ovšem nahlížení do Centrálního registru oznámení je komplikované.

Ministerstvo spravedlnosti navíc chce po žadatelích informace nad rámec zákona.

Pokud by někdo chtěl nahlédnout do majetkových všech bezmála 33 tisíc lidí, jen podání žádosti by mu standardní cestou zabralo několik desítek hodin. Datový tým Českého rozhlasu fungování registru vyzkoušel a našel způsob, jak podání žádosti usnadnit. Praha 6:00 15. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Každý, kdo chce nahlédnout do majetkového přiznání svého starosty či třeba poslance, musí pro přístup do Centrálního registru oznámení požádat ministerstvo spravedlnosti o vydání přihlašovacího jména a hesla.

V žádosti pak musí vyjmenovat všechny funkcionáře, do jejichž přiznání bude nahlížet. Samotný registr ovšem eviduje 32 726 osob.

Na internetu lze dohledat majetková přiznání politiků. Úřady ale nestihly vložit jména všech funkcionářů Číst článek

'To si nedovedeme představit'

Kdokoliv by chtěl vybrat v seznamu na webu ministerstva všechny, zabralo by mu to přiblížně 27 hodin nepřetržitého klikání (počítáme-li vcelku svižné tři vteřiny na výběr jednoho činovníka).

Centrální registr oznámení Registr funguje od 1. září a obsahuje informace o příjmech mimo funkci, majetku, dluzích či účasti v podnikání. Týká se zákonodárců, členů vlády, starostů, zastupitelů, úředníků a soudců.

„Takový systém podávání žádostí považujeme za dostatečný,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz Jakub Říman z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti. Dodal, že informace v registru „mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře“.

Podle něj je navíc „poměrně problematické představit si situaci, kdy žadatel zamýšlí požádat o nahlížení na oznámení byť jen několika málo set veřejných funkcionářů“.

Kromě nutnosti ručně vybrat jednotlivé funkcionáře pak ministerstvo - s odkazem na zmíněné omezení - vyžaduje, aby občané v žádosti o nahlížení specifikovali právní zájem, který sledují.

Pohled do peněženek ministrů: projděte si majetková přiznání členů Sobotkovy vlády Číst článek

Na obstrukce nemá ministerstvo právo

Na něco takového ale úřad podle advokáta Tomáše Němečka nemá právo.

„Zákon o střetu zájmů nikde žadatelům neukládá, aby uváděli důvod, kvůli němuž chtějí nahlížet do registru oznámení. Co musí jejich žádost obsahovat, to přesně specifikuje § 13 odst. 4 zákona. Ministerstvo nemůže svévolně rozšiřovat povinnosti žadatele nad rámec stanovený zákonem a snažit se ho podobnými obstrukcemi odradit od naplňování jeho práva na informace, zaručeného Listinou (základních práv a svobod),“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Stejně situaci vidí i specialista na ústavní právo Marek Antoš. „Ministerstvo spravedlnosti nesmí rozšiřovat požadavky nad rámec zákona. Smyslem pravidla obsaženého v § 13 odst. 8 není omezení přístupu do registru,“ vyvrací argumentaci úřadu.

Zákon nicméně také říká, že kromě webového formuláře je možno o přístup požádat i poštou, datovou schránkou či přes podatelnu. Žadatel tedy může v textu specifikovat libovolný počet lidí, do jejichž majetkových přiznání hodlá nahlížet.

Systém za desítky milionů

Podle důvodové zprávy k novele zákona o střetu zájmů se náklady na nový evidenční systém měly v prvním roce vyšplhat na téměř 22 milionů korun, každý další rok pak na 12 milionů.

Původně rovněž zákonodárci předpokládali, že každému žadateli vydají tolik přístupových údajů, o kolik funkcionářů požádá. Ministerstvo ale podle Římana od něčeho takového upustilo pro „nehospodárnost a nesmyslnost“.