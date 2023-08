Zákon o cestovním ruchu nebude, řekl Bartošův úřad. Krok špatným směrem, kritizují ho zástupci oboru

Slibovaný zákon o cestovních ruchu zřejmě nebude. Ministerstvo pro místní rozvoj vedení Ivanem Bartošem (Piráti) tvrdí, že se chce vydat při podpoře cestovního ruchu jinou cestou. K přijetí nového zákona si přitom ve svém programovém prohlášení zavázala vláda. Zástupci cestovního ruchu navíc tvrdí, že varianta bez zákona není dobrým krokem a do budoucna rozvoji cestovnímu ruchu nepomůže. Praha 16:27 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad Ivana Bartoše (Piráti) argumentuje tzv. studií RIA, která hodnotí dopady zákona a je součástí legislativního procesu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chceme se při rozhodování řídit daty, a proto bude ministerstvo postupovat v souladu s doporučeními hodnocení dopadů regulace RIA,“ zdůvodnila pro Český rozhlas mluvčí resortu pro místní rozvoj Veronika Hešíková.

Turistů v Česku přibývá, ale chybí nám ti bohatí z Ruska a Číny, říká ředitel agentury CzechTourism Číst článek

Hodnocení dopadů, takzvaná studia RIA, je nedílnou součástí legislativního procesu. Studie vyhodnocovala několik variant a ve výsledku vyšlo jako nejlepší řešení právě takzvaná nelegislativní cesta, kterou se chce úřad vydat.

„Plánované kroky budeme nadále konzultovat se zástupci cestovního ruchu, samospráv a podnikatelů,“ pokračovala Hešíkova. Schůzka se zástupci cestovního ruchu je podle ministerstva naplánovaná na začátek září, u kulatého stolu jim chce představit další kroky.

‚Krok špatným směrem’

Ministerstvo se chce zaměřit na zlepšení financování takzvaného destinačního managamentu. Jde o organizace, které mají za úkol efektivní řízení turismu na určitém území Česka – může jít například o region nebo menší územní celky. Studie vládě doporučuje, aby spolu s kraji, obcemi a podnikateli nastavila nový systém financování skrze neinvestiční dotace.

Toto řešení by mělo co nejvíce zapojit samosprávy, veřejné instituce a hlavně podnikatele. „Mělo by být hodnotící a ne nárokové. Veřejnou podporu by měl zkrátka získat ten, kdo pracuje dobře,“ vysvětlila mluvčí Hešíková. Podle ní je toto řešení založené na principu dobrovolné spolupráce a nepracuje s povinnostmi ani sankcemi.

V zahraničí bez ubytování i zpáteční letenky. Falešní prodejci zájezdů inzerují na sociálních sítích Číst článek

Podle České unie cestovního ruchu je to ale krok špatným směrem. Její předseda Jakub Juračka kritizuje už samotnou studii RIA, která byla podle něj zadána v jiném kontextu, než zástupci cestovního ruchu navrhovali, a proto vyšla negativně.

„Tam rok probíhaly nějaké diskuze. My jsme se jich snad všech účastnili. A z toho měl tým pana ministra na Úřadu vlády vytvořit nějaký ten legislativní návrh, potažmo podklad pro studii RIA. Z našeho pohledu, když jsme se potom k té studii dostali, tak to zadání nebylo úplně tak jednoznačně napsáno,“ řekl Juračka.

Podle něj panuje mezi zástupci cestovního ruchu v současnosti frustrace a zklamání z toho, že se dva roky snažili ministerstvu s přípravou zákona pomoci a to se nakonec rozhodlo pro jiné řešení.

Zástupci cestovního ruchu poukazují na to, že zákon by měl nastavit jasná pravidla, která se nebudou měnit po každých parlamentních volbách. „Aktuálně v tom oboru chybí nějaká jednotná pravidla, směrnice a to jak pro fungování destinačních magagementů, tak v řadě dílčích oborů,“ tvrdí předseda Asociace organizací cestovního ruchu Petr Židlický.

Cestovní ruch podle něj není jen o destinačním managementu. Legislativa měla například ošetřit i poskytování průvodcovských služeb nebo jasně definovat povolání horských průvodců. Podle zástupců cestovního ruchu mají navíc nějakou formu zákona o cestovním ruchu všechny okolní státy a bez něj nebude Česko v boji o turisty dostatečně konkurenceschopné.