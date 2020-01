Zákon na míru? Změna v návrhu by pomohla Babišovu střetu zájmů. Ministerstvo to odmítá

V návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů firem se až po meziresortním připomínkovém řízení objevilo ustanovení, které by mohlo pomoci premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o tom, zda je ve střetu zájmů. V tiskové zprávě na to v pátek upozornila organizace Transparency International (TI). Podle návrhu by Babiš byl ze zákona považován za vlastníka fondů, do kterých vložil svou firmu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka Agrofertu. Praha 16:31 10. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Audit, který nedávno zaslala Evropská komise Česku, dospěl k závěru, že Babiš vlastníkem Agrofertu i přes vložení do fondů je a dopouští se kvůli tomu střetu zájmů. Ministerstvo spravedlnosti, předkladatel materiálu, uvedlo, že zákony nepřipravuje tak, aby nahrávaly konkrétním lidem.

Zákon o evidenci skutečných majitelů? ‚Babiš by musel odkrýt karty,‘ shodují se neziskové organizace Číst článek

Změna pravidla pro určování skutečného majitele svěřenského fondu se v novele objevila až po připomínkovém řízení na konci roku 2019 na návrh ministerstva financí vedeného Alenou Schillerovou (za ANO), upozorňuje TI. Místo toho, aby bylo možné vyvrátit zákonnou domněnku, že příjemce prospěchu z fondů je majitelem fondu, má být tato domněnka nevyvratitelná. „Obmyšlený svěřenského fondu se tedy stane skutečným majitelem, aniž by se jakkoliv prokazoval nebo vyvracel jeho vliv na fond,“ uvádí TI.

Účelový návrh?

V praxi by tak Babiš byl majitelem fondů, ale ne společností, které do fondu vložil. „Přitom jsou fondy pouze schránkou, do které své firmy Andrej Babiš ‚zaparkoval‘. Veškeré podnikatelské aktivity provádí právě jednotlivé korporace ve fondech,“ doplňuje TI. Podle vedoucího analytika TI Milana Eibla taková úprava nedává smysl a pravděpodobně je i proti smyslu směrnice EU, kterou zákon zapracovává. „Ale především míří aktuálně na tak úzký okruh firem, že to vypadá pouze jako záměrná snaha zvrátit potvrzený střet zájmů Andreje Babiše,“ dodal Eibl.

Brusel požaduje vrátit 1,16 miliardy kvůli chybám v zemědělských dotacích. Česko chce smírčí řízení Číst článek

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka sdělil, že návrh odpovídá textu směrnice. „Směrnice neumožňuje posuzovat skutečného majitele korporace v případě, že je taková korporace ve svěřenském fondu, jinak než v ostatních případech. Od tvrzení, se kterými pracuje TI, se musí ministerstvo distancovat. Zákony z dílny ministerstva nejsou připravovány tak, aby nahrávaly konkrétním osobám, jak spekulativně tvrdí TI,“ uvedl.

Evropská komise odeslala koncem listopadu do Česka audit, podle kterého Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Premiér podle komise Agrofert dál ovládá, i když jej vložil do fondů. Česko může přijít zřejmě o několik stovek milionů korun. Babiš střet zájmů popírá a nelíbí se mu, že komise vykládá české právo. Ministerský předseda opakovaně tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude.

Organizace chce omluvu

Protikorupční platforma Rekonstrukce státu v tiskové zprávě označila za podezřelé, kdy se změna do návrhu dostala. „Ačkoliv formálně žádné připomínkové místo přidání předmětného ustanovení explicitně nepožadovalo a ani ze směrnice nelze zakotvení tohoto speciálního režimu pro úpravu obchodních korporací ve svěřenských fondech dovodit. Zvláště vzhledem ke kauzám premiéra Babiše jsou pochybnosti o zařazení této nedůvodné výjimky na místě,“ uvedl právník platformy Lukáš Kraus.

Babiš trvá na tom, že Transparency International je zkorumpovaná. Soud bude pokračovat v únoru Číst článek

TI také kritizuje, jak Česká republika postupuje při implementaci směrnice proti praní špinavých peněz. Směrnice ukládá unijním státům, aby zavedly veřejnou evidenci skutečných majitelů či zpřesnily definice skutečných majitelů různých obchodních společností. Státní správa se podle TI snaží účinky směrnice omezit. „Dostává se až na samotnou hranu souladu se směrnicí a v některých případech existuje oprávněná obava, že se tvůrci zákonů snaží umožnit úzké skupině osob včetně premiéra vymanit se z potvrzeného střetu zájmů,“ uvedl právník TI Petr Leyer.

Středočeský krajský soud tento týden začal projednávat žalobu české TI na Babiše. Nezisková organizace se domáhá ochrany dobré pověsti. Od předsedy vlády požaduje omluvu za opakovaná tvrzení o tom, že je zkorumpovaná. Babiš připouští, že jeho kritika organizace je ostrá, své výtky však pokládá za přiměřené.