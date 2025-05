Zákon o lobbingu míří do Senátu. Piráti ho chtějí opravovat, podle ODS by to ohrozilo jeho schválení

„Vykostěná“ lobbistická stopa a výjimka pro asistenty zákonodárců. Dvě změny, které doznal návrh zákona o regulaci lobbování ve Sněmovně, by chtěla teď v Senátu vygumovat senátorka Adéla Šípová (Piráti). Hlasovat o protikorupčním opatření se má ve středu. „Nevidím možnost tyto návrhy schválit,“ míní ale zpravodaj zákona senátor Tomáš Goláň (ODS). Podle něj by změny ze Senátu mohly způsobit, že zákon nakonec do voleb neprojde vůbec. Praha 18:02 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zahajuje schůzi | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Připravuji dva pozměňovací návrhy. Jeden z nich bude řešit lobbistickou stopu, její zjednodušení, aby se nevykazoval neúspěšný lobbing, ale zaměřilo se to na ten úspěšný. Druhý návrh se týká výjimek pro asistenty poslanců a senátorů z definice lobovaného,“ uvedla pro iROZHLAS.cz.

Lobbistická stopa byl jeden z klíčových institutů regulace lobbování. Podle vládní předlohy měl každý lobbovaný zákonodárce povinnost zajistit, aby důvodová zpráva zákona obsahovala informace o tom, kdo a v čím zájmu prosadil konkrétní změny zákona a u kterých politiků.

Jenže ve Sněmovně prošel pozměňovací návrh poslankyně Evy Decroix (ODS), který alespoň podle expertů na protikorupční legislativu tento institut tzv. „vykostil“. Jedinou povinností politiků vyplývající z aktuální verze návrhu je výčet lobbistů, kteří lobbovali. A to bez ohledu na to, zda uspěli nebo ne a koho lobbovali.

Právě to, aby se zaznamenával jen úspěšný lobbing, by chtěla Šípová změnit. „Bylo by to dle mého názoru funkčnější, administrativně méně náročné. Byly by tam ale informace nejen o tom, kdo byl lobbovaný, i jací klienti lobbisty z toho mají prospěch,“ podotkla.

Lepší něco než nic

Zpravodaj zákona v Senátu Tomáš Goláň (ODS) ale ani jeden z pozměňovacích návrhů nepodpoří. „Politika je umění možného, nikoliv maximálního. A já tady nevidím možnost tyto návrhy schválit. Nepřijdou mi vůbec hloupé, to pozor. Ale zdá se mi, že jimi chceme z toho zákona ‚vymlátit‘ maximum. A to nejde,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Sporné autorství Jak už na konci loňského roku popsal server iROZHLAS.cz, pozměňovací návrh je kontroverzní ještě z jiného důvodu. Metadata navrhovaných výjimek ukazují, že část změn napsaly právě zájmové organizace. Ve vlastnostech dokumentu je uvedena jako autorka Jana Hays, manažerka pro regulaci v telekomunikační společnosti CETIN spadající do skupiny PPF. Sama sebe prezentuje na sociálních sítích jako komunikační spojku mezi firmou a úřady.

Podpora Goláně jakožto zpravodaje zákona a reprezentanta největšího senátorského klubu by byla pro Šípovou zásadní. Ve Sněmovně pro změnu lobbistické stopy hlasovali poslanci ODS, KDU-ČSL a ANO, proti se vyslovili pouze poslanci STAN, ostatní se zdrželi.

Zda pozměňovací návrhy Šípové podpoří v Senátu senátoři z klubu Starostů a nezávislých, ale není jasné. Na zaslané dotazy předseda klubu Jan Sobotka neodpověděl.

Podle Goláně je ale návrh zákona tak, jak ho postoupila Senátu dolní komora Parlamentu, dobrý. „Tlačily na mě lobbistické skupiny, ať něco vyškrtneme. Tlačily na mě antilobbistické skupiny, ať něco přidáme. A to podle mě znamená, že ten návrh zákona je takto dobrý, protože je uprostřed,“ vysvětlil.

Také je podle něj lepší přijmout zákon byť ne ve zcela dokonalé formě, než lobbing dál neregulovat. „Je důležité, ať máme něco. A poté to můžeme upravovat. Teď máme po tolika letech příležitost regulaci lobbování mít. Vidím to jako super věc. Nebudu pro ty dva pozměňovací návrhy hlasovat, protože ten zákon tak, jak je, mi vyhovuje.“

Zmiňuje také obavu, že by zákon, pokud by v Senátu prošly změny, mohl také lidově spadnout pod stůl. „Když to vrátíme Sněmovně se změnami, není šance, že by to prošlo. A nejhorší varianta, která se může stát, je, že se k tomu do voleb nedostanou. Tohle je situace, kde není třeba si hrát na falešné hrdinství,“ uvedl.

Legislativní proces je totiž takový, že pokud senátoři schválí u návrh zákona nějaké změny, musí se vrátit do Poslanecké sněmovny. Tam ho pak poslanci musí znovu schválit.

Na přijetí zákona je velký tlak také proto, že na jeho účinnost je navázáno čerpání unijních dotací z Národního plánu obnovy. Aby vše proběhlo hladce, zákon musí fungovat už od konce června tohoto roku.