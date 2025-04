‚Nutné zlo.‘ Česko musí zavést kontrolu lobbování, peníze na dodržování zákona ale Stanjura nedá

PRAVIDLA PRO LOBBISTY

Návrh zákona o regulaci lobbování má zavést povinnost pro lidi, kteří se této činnosti věnují soustavně nebo jsou z profesních komor, aby se zapsali do nového veřejného registru lobbistů. Dvakrát za rok pak mají napsat zprávu, s kým se setkali, co bylo tématem lobbování, a vložit ji do registru. Ve Sněmovně je v pořadí čtvrtý pokus o podobnou normu. Jen za posledních 15 let už třikrát návrhy zákona o lobbování totiž spadly pod stůl. Tentokrát je ale vládní koalice pod tlakem z Evropské unie. Ta účinností zákona podmínila výplatu unijních dotací z Národního plánu obnovy.