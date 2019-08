12. 8. 2019 | Praha

Lobbování v Česku by po letech mělo dostat pravidla. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, který upravuje, kdo a za jakých podmínek se může snažit ovlivnit politiky a další veřejné činitele. Co všechno můžeme za lobbing označit? Pomůžou nová pravidla omezit korupci a klientelismus? A proč ze seznamu osob, které budou muset hlásit kontakt s lobbisty, vypadl prezident?