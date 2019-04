‚Je to vytažené ze šuplíku.‘ Návrh nového odpadového zákona kritizují ekologové, obce i firmy

Přestože hlavní norma počítá s odklonem od skládkování, finální využití odpadu podle cílů Evropské unie a oběhového hospodářství neřeší, domnívají se kritici návrhu.

Nová odpadová legislativa zahrnuje zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o obalech. Veřejné připomínkování končí začátkem května.

Bioodpad stále končí na skládkách. Některé obce ho přitom odvážejí do kompostáren po celý rok Číst článek

Změna odpadové legislativy se připravuje již mnoho let. „V roce 2016 jsme předložili novou odpadovou legislativu, která došla do Legislativní rady vlády. Pak se přiblížil termín, kdy nebylo možné stihnout do konce volebního období zákon poslat do Sněmovny. Teď máme nový návrh, který vypadá jinak než v roce 2016,“ řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Podle Richarda Blahuta ze Spolku veřejně prospěšných služeb, sdružujícího obecní a komunální firmy, se nová verze oproti kritizovanému návrhu před dvěma lety příliš nezměnila. „Je to vytažené ze šuplíku,“ řekl. Obavy z podoby zákonů vyjadřovali i členové Svazu průmyslu a obchodu, kteří od začátku roku na svých jednáních podle informací doporučovali návrhy výrazně přepracovat a meziresortní řízení posunout.

,Zaplať, kolik vyhodíš‘

Zákon o odpadech mimo jiné počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu, v roce 2029 by měl dosáhnout 1850 korun za tunu. Doposud činil 500 korun za tunu.

Nově by umožňoval skládkovat jen deset procent komunálního odpadu. Při zvýšených poplatcích chce ministerstvo životního prostředí obce motivovat ke třídění takzvanou třídící slevou ze skládkovacího poplatku.

‚Každá tuna dobrá.‘ Obce musí podle vyhlášky ministerstva nově vyvážet bioodpad celoročně Číst článek

Pokud obec separačních cílů dosáhne, má platit za komunální odpad jako za zbytkový odpad. Pro rok 2021 je cíl 55 procent, o šest let později už 75 procent. Obce mají motivovat občana k třídění například systémem „Zaplať, kolik vyhodíš“ (PAYT – Pay as you thow). Firmy a podnikatelé na slevu mít nárok nebudou.

Podle Blahuta je procento pro obce vysoké a dosáhne ho jen málo z nich. „Je to populistické, aby zákon vůbec prošel,“ říká. Třídící slevu naopak vítají ekologové. V zákoně ale podle nich chybí další nástroje na podporu recyklace a zavedení poplatku za spalování neupraveného odpadu. Kritizují také, že resort posunul zákaz skládkování až na rok 2030 z původního termínu 2024. „Budeme každoročně ukládat na skládky o milion tun odpadu více, než bychom mohli. Způsobuje to další vydatné emise skleníkových plynů,“ upozornil odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček.