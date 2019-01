Místo zákona o sociálním bydlení chystá vláda soubor opatření. ‚Nesrozumitelná hesla,‘ říká expert

Současná koaliční vláda údajně nepřipravuje zákon o sociálním bydlení, i když s ním počítá v programovém prohlášení. Místo toho kabinet ANO a ČSSD pracuje na patnácti opatřeních, která mají normu nahradit. Je takové řešení dostatečné? V pořadu Pro a proti o tom diskutovali Linda Sokačová z ministerstva práce a Martin Šimáček z Institutu pro sociální inkluzi. pro a proti Praha 6:40 12. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expert na sociální inkluzi Martin Šimáček | Foto: Věra Luptáková

„Soubor 15 podnětů nenahrazuje zákon o sociálním bydlení. Je ale také částečně zaměřen na lidi v hmotné nouzi,“ uvedla v pořadu Pro a proti Linda Sokačová, která je pověřená řízením odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí ministerstva práce a sociálních věcí.

Může 15 opatření koaliční vlády ANO a ČSSD nahradit zákon o sociálním bydlení? Pro a proti Veroniky Sedláčkové

Nemyslí si, že by soubor opatření mohl zásadně zhoršit situaci dotčených lidí. „Diskutuje se o úpravě systému sociálních dávek na bydlení. Tyto změny jsou ale podmíněny analýzami. Pokud se budou dělat změny v dávkovém sytému, je nutné mít i změny v oblasti bytové politiky.“

„Zákon o sociálním bydlení je velmi politická otázka. V současné době se diskutuje o zákonu o dostupném bydlení. Zákon o sociálním bydlení je ale v diskuzi. To, jestli se dostane do plánu legislativních prací vlády, se ukáže v letošním roce,“ říká Sokačová.

Stát nemůže financovat nevhodné bydlení, jako jsou ubytovny nebo byty, upozornila úřednice. „Proto oněch 15 podnětů obsahuje i požadavek, aby pronajímatelé poskytovali kvalitní a důstojné bydlení s funkčními okny, dveřmi, vodou a podobně,“ vysvětluje.



„Není vhodné utnout podporu lidí v ubytovnách, ale je potřeba jednat s těmi, kteří ubytovny provozují, aby dodržovali zákony. Obce mají už dnes povinnost pracovat s lidmi v hmotné nouzi. Ta povinnost tu je a máme zkušenost, že obce s lidmi i pracují,“ shrnuje Linda Sokačová.

Systém ubytoven je unikátní

Řediteli Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček vadí, že chystaná opatření nejdou taková, aby nahradila chybějící zákon o sociálním bydlení. „Navíc mohou uškodit a uškodí lidem ve vyloučených lokalitách,“ říká.

„Máme přibližně 120 tisíc lidí v bytové nouzi, z toho 60 tisíc z nich v nouzi akutní. Je tady velký počet těch, kteří se bez sociálního nebo veřejného bydlení neobejdou, a já nevidím, že by vláda spěchala s přípravou normy... Není ospravedlnitelné, že se řekne, že jde o politickou věc.“ Martin Šimáček (ředitel Institutu pro sociální inkluzi)

Podle něj opatření spíše vytlačí lidi z trhu s bydlením a nenabídnou jim alternativu. Právě tím jim v důsledku uškodí. „Problém mnoha z 15 bodů je ten, že jsou nesrozumitelné. Jsou to hesla, a my nevíme, co se za nimi skrývá,“ kritizuje.

Ředitel v pořadu také připomíná, že Česká republika patří mezi země s nejdražším bydlením a zároveň nenabízí sociální bydlení. „Také český fenomén ubytoven je unikátní, protože sociální politiky na Západě fungují s principy sociálního bydlení,“ srovnává.



Dodává, že za problém si naše republika může sama. „Česko si vyrobilo problém tím, že špatně pracovalo s obecním a státním bytovým fondem. Byly dostupné dávky, ale s jejich propadem začaly ubytovny narůstat,“ konstatuje Šimáček.

Celý pořad Pro a proti si můžete poslechnout v přiloženém audiu.