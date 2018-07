Senátoři chtějí zrušit část zákon o střetu zájmů. Odrazuje podle nich lidi od komunální politiky

Návrh podá skupina senátorů do týdne. Podnět k Ústavnímu soudu podle nich doteď podepsalo 21 senátorů.

Důvod pro Radiožurnál vysvětlil za navrhovatele z hnutí STAN Michael Canov: „Mají právo zjistit, kdo se na ně dívá, kdo pozoruje jejich přiznání a jak často to dělá, my si myslíme, že na to mají uvolnění představitelé samospráv právo.“

Ke starostům se přidali i někteří zákonodárci ODS a ČSSD. „Taky si myslím, že by komunální politici v tom rozsahu neměli mít povinnost zveřejňovat své majetky,“ říká předseda senátorů ČSSD Petr Vícha.

Další podpisy chtějí starostové sbírat na červencové schůzi Senátu, která začala ve středu.