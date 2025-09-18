Zůstalo u slibů. Fialova vláda ‚lex Babiš‘ za čtyři roky neopravila, po volbách přitom může být zásadní
Slíbila ho opravit, za čtyři roky na něm ale současná vládní koalice nakonec nezměnila ani čárku. Řeč je o zákonu o střetu zájmů, kterému se také říká lex Babiš, protože vznikl jako reakce na vstup šéfa hnutí ANO a vlastníka Agrofertu Andreje Babiše do politiky. Za pár týdnů přitom může být norma zase velmi aktuální, a to v případě, že se naplní predikce předvolebních průzkumů a Babiš vyhraje podzimní sněmovna volby a stane se premiérem.
„Prosadíme novelu zákona o střetu zájmů, zabráníme přílišné kumulaci politické, ekonomické a mediální moci, aby politická i hospodářská soutěž nebyly deformovány a probíhaly transparentně a za rovných podmínek. Stanovíme jasná pravidla pro vlastnictví médií a čerpání prostředků z veřejných rozpočtů.“
Přesně to si současná vládní kaolice vytkla ve svém programovém prohlášení, které podle dřívějších vyjádření premiéra a předsedy ODS Petra Fialy (kandiduje za koalici Spolu) splnila na 93 procent.
Protikorupční legislativa týkající se střetu zájmů ale zůstala mezi těmi nesplněnými. „Koalice svůj závazek z programového prohlášení vůbec nedotáhla,“ hodnotí Lukáš Kraus, člen pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a také právník a protikorupční analytik.
„Vláda Petra Fialy snahu o vyšší politickou kulturu a předcházení střetu zájmů deklarovala ve svém programové prohlášení, ale reálná ochota pustit se do komplexní systémové novely byla a je velmi nízká,“ doplňuje ho výkonný ředitel protikorupční organizace Transparency International David Kotora.
Slabiny zákona
Zákon má hned několik slabin, kvůli kterým nefunguje tak, jak by měl. „Například snadné obcházení zákona ze strany členů vlády ve vztahu k vlastnictví soukromých médií nebo čerpání veřejných zakázek či dotací ze strany jejich soukromých společností,“ vypočítává Kotora ty nejznámější.
Problematický je ale také pojem „ovládající osoby“, se kterým zákon pracuje, ale nedefinuje ho, nebo to, že kvůli nejasné terminologii některé úřady rozdělující miliardy z eráru dlouhodobě tvrdily, že se na ně zákon vůbec nevztahuje. Slabinou je i fakt, že dohledové a sankční mechanismy sice formálně existují, ale obtížně se vymáhají.
To vše ale současná vládní koalice věděla ještě před tím, než uspěla ve volbách. „Nynější vládní koalice měla dostatek informací o problematických částech zákona o střetu zájmů ještě před samotnými sněmovními volbami v říjnu 2021, což tehdy mohutně využívala v předvolební kampani,“ míní Kotora.
Michálkův návrh
Po svém nástupu se v průběhu roku 2022 vládní poslanci pokusili změnu zákona o střetu zájmů prosadit, jenže narazili na odpor opozice, především hnutí ANO. To schvalování zákona obstruovalo a ačkoliv se hovořilo o svolání mimořádné schůze, aby se zákon prosadil, nedošlo k tomu.
Jediným koaličním poslancem, který dál za úpravu pravidel celé čtyři roky bojoval, byl pirátský poslanec Jakub Michálek (kandiduje v podzimních sněmovních volbách).
Ten protlačil v srpnu roku 2023 změny zákona v rámci novely zákon o sdružování v politických stranách a hnutích. Kraus to označuje za „nejvýraznější pokus o změnu pravidel“.
„V rámci novely byla vyjasněna definice vlastnictví společností tak, aby zahrnovala v případě členů vlády nikoliv prvek ‚ovládání’, ale ‚skutečné vlastnictví‘ dle zákona o evidenci skutečných majitelů. Dosavadní zákazy týkající se vlastnictví médií a přijímání dotací a veřejných zakázek se tak začaly vztahovat na jejich skutečné majitele z řad vrcholných politiků,“ popisuje expert.
V Senátu se navíc v návaznosti na tuto změnu rozjela iniciativa, aby bylo vyjasněno, co jsou on-line média, protože zákon fakticky dopadá jen na tradiční média, tedy třeba noviny.
„V rámci schvalování novely v Senátu bylo přijato doprovodné usnesení, kterým Senát požádal vládu, aby se zabývala otázkou definice on-line médií, která doposud není dostatečně upravena v českém právním řádu, a předložila návrh zákona, který by tuto problematiku podrobněji definoval,“ vzpomíná Kraus.
Jenže Michálkův návrh byl bohužel takzvaný přílepek, poslanci hnutí ANO tenhle jeho legislativní postup napadli u Ústavního soudu a na konci loňského roku uspěli. Brněnský tribunál veškeré Michálkovy změny zrušil, ne kvůli obsahu, ale kvůli způsobu, jakým je prosadil. A ani z definice on-line médií nakonec nic nebylo.
Kotora pozměňovací návrh poslance Michálka ale nevidí jako plnohodnotnou snahu vládní koalice. „Kabinet Petra Fialy pokud by chtěl, tak mohl pohodlně s dřívější většinou 108 křesel ve Sněmovně novelizovat samotný zákon o střetu zájmů a nejít oklikou,“ popisuje.
Analýza spravedlnosti
V momentu, kdy Ústavní soud Michálkovu snahu o nápravu zákona zrušil, tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) měl už měsíce v ruce analýzu zákona o střetu zájmů od svých vlastních úředníků, která se dala přetavit v nový zákon.
Vládní rada pro koordinaci boje s korupcí, která je důležitým poradním orgánem premiéra Fialy a celého kabinetu a v níž zasedají nejen představitelé vlády, ale také řada expertů z nevládních organizací, odborných komor a dalších úřadů, dokument pochválila.
Proto také Rada už loni v létě Blažka vyzvala k tomu, aby koncepční novelizaci na základě této analýzy schválila. Jenže k tomu nedošlo. Už v prosinci loňského roku tiskový odbor avizoval, že není dostatek času.
„Vláda se od té doby o změnu zákona o střetu zájmů už nepokusila. Jednak neoprášila zaparkovanou sněmovní novelu, která byla základem pro Ústavním soudem zrušený pozměňovací návrh. Jednak nevyslyšela volání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí ke schválení koncepční novelizace zákona na základě analýzy ministerstva spravedlnosti,“ dodává Kraus.
Poslední příležitost podle něj vládní koalice promarnila letos v lednu. Část koalice nepodpořila pozměňovací návrh, díky němuž by bylo v zákoně k zakázkám přímo uvedeno, že z veřejných tendrů bude vyloučena obchodní společnost, v níž má člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu podíl více než 25 procent.
„Návrh byl typickým přílepkem,“ hájil tehdy tento postup pro iROZHLAS.cz poslanec ODS Ivan Adamec (kandiduje v podzimních volbách za koalici Spolu), který návrh projednával jako předseda sněmovního hospodářského výboru. Změnu totiž opět navrhoval Michálek a opět formou pozměňovacího návrh, tentokrát ji načetl v rámci schvalování změn zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
První rozsudky ke střetu
Loni na podzim padl první rozsudek, který potvrdil Babišův střet zájmů a tím také částečně vyjasnil znění paragrafů 4b a 4c zákona o střetu zájmů, které se týkají státních zakázek a dotací. Server iROZHLAS.cz na něj upozornil ZDE.
Po tomto rozhodnutí následovaly i další rozsudky v Babišův neprospěch. Soudy tak podle Kotory potvrdily, že zákon platí i tam, kde se politici a jimi ovládané instituce snažily zpochybňovat jeho dosah.
„To ale neznamená, že legislativa funguje beze zbytku. Pokud by se Andrej Babiš znovu dostal do vlády, právní rámec by ho sice v zásadě měl omezit, ale kvůli mezerám a slabým kontrolním nástrojům stále existuje riziko, že samotné řešení bude vleklé a hnutí ANO se opět bude snažit o bagatelizaci střetu zájmů jeho předsedy,“ myslí si Kotora.
Šéf hnutí ANO Babiš od počátku jakýkoliv střet zájmů odmítá. Aby vyhověl zákonu, vložil koncern Agrofert do svěřenských fondů. Jenže i přesto audit Evropské unie před zhruba pěti lety došel k závěru, že Babiš legislativu ke střetu porušuje, nejen tu českou ale i unijní. Poté, co padl první rozsudek potvrzující jeho střet, Babiš jeden z fondů rozpustil. Jakým způsobem by mohl situaci řešit v případě zasednutí v nové vládě, zatím nesdělil.