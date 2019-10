Většina ochrana úřadů i chybějící definice. Vláda schválila novelu informačního zákona

Úřady by mohly získat větší ochranu před zneužíváním žádostí o informace. Počítá s tím novela zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou v pondělí schválila vláda. Úřady by mohly odmítnout poskytnutí informace, pokud by její vyhledávání bylo nepřiměřeně náročné.

Praha 23:27 14. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít