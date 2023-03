Piráti stáhli úpravu ohledně střetu zájmů u veřejných zakázek. O návrhu Dostálové tak poslanci nehlasovali

Zákon o veřejných zakázkách nebude obsahovat spornou úpravu Pirátů, kteří chtěli ve Sněmovně převést do normy pravidla o střetu zájmů ve vztahu k firmám vlastněným veřejnými funkcionáři. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek vzal v pátek návrh zpět v zájmu hladkého schválení novely o zakázkách, bez jejíhož přijetí by Česku hrozily sankce od Evropské komise. Praha 13:52 24. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO) upozorňovala na to, že Evropská komise neumožňuje tak striktní přístup, který prosazovali Piráti. V případě jeho přijetí, jak upozornil iROZHLAS.cz, navrhovala umožnit uchazeči prokázat, že se nedopustil střetu zájmů. Michálek ale výklad Dostálové zpochybnil s odkazem na verdikt Ústavního soudu.

Zadavatel musí podle nynějšího znění zákona o střetu zájmů vyloučit z veřejných tendrů společnost, v níž má člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu přímo nebo prostřednictvím ovládaných osob více než čtvrtinový podíl. Jde o jednu z částí předpisu známých jako lex Babiš v souvislosti s podnikatelskými aktivitami předsedy ANO a někdejšího premiéra Andreje Babiše.

Michálek chtěl do zákona o zadávání veřejných zakázek vložit ustanovení, které by zamezilo přístupu k plnění veřejných zakázek členům vlády, vedoucím jiných ústředních správních úřadů nebo společnostem, v nichž by tito funkcionáři byli vedeni jako skuteční majitelé. Zadavatelé by je také mohli vyloučit už během soutěže.

Předseda pirátských poslanců poukazoval na výkladový problém, když zákon o zakázkách výslovně umožňuje vyloučit účastníka zadávacího řízení jen z důvodů uvedených v tomto zákonu. Pokud zadavatelé omezení dané zákonem o střetu zájmů nevyužívali, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže takový postup podle Michálka odmítal postihovat.

Sněmovna se stažením Michálkovy úpravy souhlasila. Při dalším schvalování novely o zadávání zakázek proto už nehlasovala o návrhu Dostálové, který by pirátskou úpravu zmírnil. Dostálová prosazovala, aby vyloučení bylo podmíněno tím, že veřejný funkcionář, který je evidován jako skutečný majitel společnosti, ji zároveň přímo ovládá.

Spory o Michálkovu úpravu byly důvodem, proč Sněmovna před dvěma týdny schvalování novely o zadávání zakázek odložila. Tehdy předlohu vrátila do druhého čtení a umožnila tím poslancům předkládat další pozměňovací návrhy.

O novele

Vládní novela má zamezit v přístupu k veřejným zakázkám hlavně firmám odsouzeným za pojistný podvod. Kabinet to zdůvodnil tím, že skutková podstata pojistného podvodu je srovnatelná s úvěrovým či dotačním podvodem a je ve veřejném zájmu zabránit dodavatelům odsouzeným za tento trestný čin v účasti v zadávacím řízení.

Podle České asociace pojišťoven se pojistným podvodem rozumí jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání prospěchu nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Jednotlivcům za něj může hrozit až deset let.