Ve sněmovně se rýsuje kompromis o obecném referendu, podle Okamury je návrh nerealizovatelný

Měli by lidé mít možnost rozhodovat o zásadních otázkách napřímo - pomocí referenda? Ve sněmovně se po dlouhé době rýsuje kompromisní návrh zákona o obecném referendu, který má šanci na schválení. Návrh kompromisní varianty počítá například s tím, že pro vyvolání referenda by bylo potřeba 450 tisíc podpisů. A lidé by nemohli hlasovat o mezinárodních otázkách. Praha 16:40 2. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sněmovní strany se blíží ke kompromisu, jak by v Česku mohl fungovat zákon o obecném referendu. To, aby o zásadních otázkách mohli kromě politiků rozhodovat taky všichni voliči v referendech, prosazuje celkem pět stran a hnutí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyjádření zástupců sněmovních stran ke kompromisnímu návrhu zákona o obecném referendu

Příští týden by se měly po měsících jednání dohodnout na společném postupu. Podle kompromisní varianty by bylo pro referendum třeba 450 tisíc podpisů a nemohlo by se hlasovat o mezinárodních otázkách, či měnit ústavu.

„Nebylo by možné zasahovat do soustavy soudů, státního zastupitelství, zkrátka jakékoli změny ústavy by referendum nesmělo a nemohlo měnit,“ uvedla předsedkyně poslanecké komise pro ústavu Kateřina Valachová (ČSSD).

Debata o referendu přerušena. Strany se neshodly na 'způsobu' hlasování, pomoci má osvětový seminář SPD Číst článek

Podle poslance Mikuláše Ferjenčíka souhlasí i Pirátská strana. „Například letní a zimní čas, to je typické téma pro referendum. A až se vyzkouší, tak se můžeme bavit, jak ten zákon dál upravit,“ doplnil Ferjenčík.

Hnutí ANO, které má ve sněmovně nejvíc poslanců, je podle člena ústavní komise Milana Ferance také připravené kompromis podpořit. Stejně tak komunisté, kteří ale mají své podmínky.

„Je pro nás nepřekročitelné, kdyby se výrazně zvyšovala ta podmínka pro sebrání podpisů na nějaké částky půl milionu voličů a výš,“ sdělil místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

Okamura kompromis o referendu kritizuje

Hnutí SPD naopak kompromisní návrh kritizuje. Podmínky, které by nastavil, by podle předsedy Tomia Okamury znemožnily konání jakéhokoli referenda.

O zavedení referenda jednáme se všemi stranami, říká poslanec Pirátů Ferjenčík Číst článek

„Že by například muselo souhlasit s rozhodnutím více než dva miliony občanů. Cílem přece není formální naplnění ústavy, aby tady nějaký zákon byl, přitom ve skutečnosti je úplně nerealizovatelný,“ řekl Okamura.

I bez hnutí SPD mají zbylé čtyři sněmovní strany 130 hlasů, což je dost pro schválení ústavního zákona. Aby se obecné referendum skutečně dostalo do českého právního řádu, musel by ho podpořit i Senát. Jeho ústavní komise to ale dlouhodobě odmítá.

„Oni (Senát ČR - pozn. red.) nám zcela jasně řekli, že žádnou změnu ústavy v této oblasti nechtějí. A tím pádem k žádné změně stejně nedojde, takže ta práce, která se teď odvádí nad změnou ústavy ve sněmovně, je takovou ústavní rozcvičkou, ale reálného výsledku nepřinese,“ vysvětlil předseda poslanců hnutí STAN Jan Farský, proč zákon o obecném referendu nepodpoří. Za zbytečný ho považuje také ODS.