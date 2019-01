Pirát Bartoš: Babiš dal, Babiš vzal. Tak se stanete ministrem, teď i zaměstnancem státní správy

Zákon o státní službě je součástí české legislativy pouhé čtyři roky. Už mu ale zřejmě odzvonilo, protože vládní koalice - s podporou SPD a KSČM - prosadila jeho změnu. Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš varuje a upozorňuje na politizaci státní správy. Interview Plus Praha 17:46 25. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nejvíc mě překvapila vládní ČSSD. To byli přece tak velcí bojovníci za služební zákon,“ říká Bartoš v Interview Plus. „Dnes totiž vláda dostává moc, skrze státní tajemníky, měnit celou státní správu. Z ideje depolitizace nezbylo nic, a když přijde nová poltická garnitura, tak si tam dá své lidi.“

‚Úředníci mají strach ‘

Předsedovi Pirátů opravdu vadí čistky, které na úřadech začaly hned po parlamentních volbách, a to v rámci systemizace, nebo přímo mobbingu.

„Na nás se obrací řada oznamovatelů z řad úředníků, kteří mají strach… Jsou na ně vyvíjeny tlaky, aby odešli. A pokud nakonec projde i zjednodušení vyhazovu, tak jde o to, aby se státní správa jednoduše dostala do područí vládního hnutí ANO Andreje Babiše.“

Odchod úředníka ze státní správy by totiž mohl nastat i ve chvíli, kdy ohrožuje důstojnost úřadu. „Pod touto vágní definicí si přece můžete představit cokoli,“ doplňuje Bartoš.

Jako příklad pak uvedl exemplární odchod koordinátora protidrogové politiky Jindřicha Vobořila, který podle Pirátů odváděl dobrou práci. Jeho nástupkyně pak prý vrací celou oblast zpátky o nějakých 15 let. A to prý není všechno.

„V polovině ledna se státní tajemnicí na ministerstvu průmyslu a obchodu stala Martina Děvěrová, kterou vyhodili z pražského magistrátu kvůli kauzám přidělování dotací ve sportu. O jaké důvěryhodnosti nebo důstojnosti ve státní správě pak ale hovoříme?“ ptá se Bartoš.

‚ My že máme úřednickou vládu? ‘

To, co se prý děje už od doby vládnutí první menšinové vlády Andreje Babiše, navíc v celém spektru státní správy, ohrožuje lidi na jejich existenci, a to i když léta odvádějí dobrou práci. Konkrétnější být nechtěl, ale prý to Piráti rozhodně nenechají jen tak.

Podle premiéra ale jeho hnutí ANO naopak prosadilo depolitizaci státní správy a jeho vláda je spíš úřednická. „Vždyť tam sedí lidé, kteří vedli hnutí do voleb, třeba v rámci regionů. To přece není žádná úřednická vláda,“ komentuje Bartoš.

„Andrej Babiš z lidí na ministerstvech, které měl, nebo z lidí v jeho okolí, udělal ministry. Oni nemají takové politické krytí, a tak když se rozhodne, že někdo bude ministrem, tak jím taky druhý den je… Je to plně na premiérově vůli. Andrej Babiš dal, Andrej Babiš vzal… Takto funguje vláda a tak to teď bude bohužel fungovat i ve státní správě,“ uzavírá.