Lékaři slouží služby v pološedém režimu, to se musí změnit, říká místopředseda zdravotnického výboru

Zajistit nárok na dovolenou i pro dohodáře, na práci z domova pro pečující, ale i zdvojnásobení počtu dobrovolných přesčasů ve zdravotnictví. To má zajistit novela zákoníku práce, kterou se budou v úterý zabývat poslanci. O novele hovořil v Ranním interview na Radiožurnálu místopředseda zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny Tom Philipp z KDU-ČSL.

Novela počítá s tím, že by lékaři v nemocnicích mohli odsloužit až dvojnásobek hodin přesčasů. Ročně se jedná o 832 hodin navíc nad pracovní úvazek. Vy sám jste lékař, jak to vidíte? Souhlasíte s tím? Je tohle správný krok?

Je to správný krok, protože v tuto chvíli lékaři slouží služby v takovém pološedém režimu. Tváří se, že tam nejsou, že jsou na dohodu, že vykonávají nějakou jinou činnost.

Problém pohotovostních služeb je těžko řešitelný, novela zákoníku práce je z 99 % pro zaměstnance pozitivní, říká místopředseda zdravotnického výboru

Snažíme se, aby problém s přesčasovými hodinami, respektive pohotovostními službami, které je potřeba odsloužit, byl transparentní. Aby byli opravdu chráněni zákoníkem práce. Aby byl zaměstnavatel povinen jim dávat po službě volno na odpočinek, tak jak je dané zákoníkem práce. To se v tuto chvíli nedělo. Domníváme se, že právě díky pozměňovacímu návrhu se podmínky zlepší.

Ale spolek Mladí lékaři varoval, že pokud tento návrh projde, tak přestanou dobrovolné přesčasy sloužit. Včera (v pondělí) o tom jeho zástupci jednali s ministry práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Na ničem se neshodli. Lékaři ocenili, že s nimi zástupci vlády diskutují. Zároveň ale nedosáhli vyřazení bodu o přesčasech z novely. Dále zvažují, jak budou postupovat. Jak by se tedy podle vás tato situace měla řešit ke spokojenosti všech?

Bod už v tuto chvíli nelze vyřadit. Buď se novelizace zákoníku práce přijme, anebo se nepřijme. Je to vratka ze Senátu a jiný postup není možný. Teď už nemůžeme zákon nějak upravovat. Takže jednání mohlo skončit pouze tím, že bychom řekli, že ho nepřijmeme. Jedná se o transpozici práva Evropské unie do českého práva a poté by nám hrozila pokuta.

Tato novela zákoníku práce je asi z 99 procent o úplně jiných věcech, které jsou velmi pozitivní pro pracovní trh. Jenom z jednoho procenta se tam řeší problém pohotovostních služeb, který je dlouhodobý a těžko řešitelný. Doba, kterou musíme pokrýt pohotovostními službami je týdně něco kolem 130 hodin. Je to několikanásobně více, než odpracuje člověk v běžné osmihodinové pracovní době.

Musí se na tom pracovat. Výjimka pro lékaře a zdravotníky pracující u lůžka je pouze na pět let. Musíme udělat maximum pro to, abychom se dohodli s Mladými lékaři. Abychom se dohodli na tom, jak řešit tento problém.