Dobrovolníci vyrábí v Brně zákopové svíce pro lidi na Ukrajině. Dokážou vytopit místnost a ohřát jídlo

Zbyly vám po Vánocích zbytky vyhořelých svíček, které byste jinak vyhodili? Vězte, že ještě můžou zahřát někoho na Ukrajině. Dobrovolníci z Ženského vzdělávacího spolku Vesna v Brně tento týden vyráběli speciální zákopové svíce, které vytopí místnost i ohřejí jídlo. Na stovky výrobků potřebují konzervy, karton, knot a zbytky vosku. Brno 19:43 15. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desítky dobrovolníků vyrábí v Brně ohřívací svíčky pro obyvatele a vojáky na Ukrajině | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Dobrovolníci vyrobili za jeden den přes 120 svící. Za dva týdny chce spolek pomocí dobrovolníků vyrobit dalších 140.

„Svíčky půjdou na konkrétní místa, v okolí Bachmutu, Chersonu – do míst na východě Ukrajiny, kde jsou nejvíc potřeba. Ty větší svíčky jsou spíš do domácností, protože dokážou vyhřát i místnost. Menší si potom můžete vzít do kapsy a být v zákopech,“ upřesnila pro Český rozhlas Brno Barbora Antonová z Vesny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak pomoct lidem na Ukrajině, kteří jsou bez elektřiny a topení a v zimě mrznou? Třeba výrobou svíček. Poslechněte si reportáž

Výroba těchto zákopových svíček není žádný lokální výmysl. Takové po domácku vyrobené svíčky se používaly i v předchozích světových válkách. Místo kartonu vojáci takto recyklovali třeba noviny. A tento vynález se používá i nyní. Svíce dokážou hořet i několik hodin.

Lidé již spolku darovali desítky konzerv, kartonů, i svíček – hřbitovní, čajové, kostelní, zdobené i jednoduché.

„Lidé nám poslali velké množství materiálu. Koupili konzervy, a jedna paní nám dokonce poslala 10 kilogramů palmového vosku,“ upřesňuje Antonová.

Od dárců potřebují hlavně vosk. „Hodně věcí nám opravdu nanosili individuální dárci, kteří přinesli malou tašku se zbytky vánočních svíček,“ doplňuje.

Agentura Reuters natáčela loni v listopadu reportáž v Kyjevě, kde dobrovolníci vyrobili nejméně tři tisíce takových svíček z celkem deseti tisíc darovaných prázdných konzerv.

I v Česku už dřív přiložili ruku k dílu a svíčky vyrobili třeba v Českých Budějovicích, materiál pro výrobu sbírala koncem loňska i oblastní charita v Hradci Králové.

Staré svíčky stačí roztavit, zalít do plechovek vycpaných smotaným kartonem, přidat knot a až to ztuhne, je z toho zákopová svíce. Na několik hodin ohřeje člověka i jídlo. Dobrovolníci z Vesny a od Brontosaurů v Brně je teď vyrábí pro Ukrajince, pošlou je do Bachmutu a Chersonu. pic.twitter.com/iu5CYA1uqK — Tomáš Kremr (@kremrt) January 11, 2023