'Věc nesnesla odkladu.' Policejní prezidium považuje zákrok v Lipníku za oprávněný

Zákrok policistů v Lipníku nad Bečvou při mítinku prezidenta Miloše Zemana byl podle policejního prezidia oprávněný. Před dvěma týdny na tamním náměstí protestovalo proti Zemanovi několik desítek lidí a zvukař jim k tomu pustil píseň Modlitba pro Martu. Na konci skladby ale několik policistů v civilu donutilo muže hudbu vypnout a odvezli ho na policejní služebnu. Lipník nad Bečvou 16:55 24. listopadu 2017

Prezident Miloš Zeman se setkal v rámci návštěvy Olomouckého kraje s obyvateli Lipníka nad Bečvou. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Podle shrnující zprávy postupovali policisté podle předpisů. „Skutečnosti, které jsou v této zprávě obsažené, neevokují jakékoli podezření z postupu, který by nebyl v souladu s platnými právními předpisy. Policisté vstoupili do kanceláře dle ustanovení zákonného – a to podle zákona o Policii ČR, neboť by věc nesnesla odkladu. Vstup byl nezbytný pro odvrácení závažného porušení veřejného pořádku,“ řekla Radiožurnálu mluvčí prezidia Ivana Nguyenová.

Jednání zvukaře Jaroslava Hensla uzavřela policie definitivně jako přestupek proti právu shromažďovacímu. Případ předala správnímu orgánu v Lipníku nad Bečvou, zabývat se jím bude přestupkové oddělení.

„Že je to na přestupkovém oddělení v Lipníku, vím. Zatím ale nejsem nikam pozvaný. Mám od nich pouze zprávu, že přestupků mají hodně, takže to přijde na řadu, až se k tomu dostanou,“ řekl ČTK zvukař Hensl.

Na prezidenta Zemana čekali v Lipníku nad Bečvou protestující. Při jeho příchodu na náměstí pustil z okna prvního domu restaurace Modlitbu pro Martu a několik desítek lidí všech věkových generací pak vytáhlo červenou kartu.

„Modlitba ale nedozněla, protože do námi pronajatých prostor nad restaurací U Marka, odkud jsme hudbu pouštěli, vtrhla policie v civilu, která nás donutila skladbu zastavit. Poté zatkla Jaroslava Hensla, který hudbu pouštěl, a asi 2,5 hodiny ho držela u výslechu,“ popsala pro iROZHLAS.cz iniciátorka protestu Marie Šuláková.

Postup policie se prověřoval na žádost ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD.