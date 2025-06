Hospodářský dvůr zákupského zámku je z části opravený. Rekonstrukce bude pokračovat

Zámek v Zákupech má nový prohlídkový okruh. Je věnovaný významné šlechtičně Anně Marii Františce Toskánské. Ta nechala vystavět tamní barokní hospodářský dvůr, který v posledních letech nechávají památkáři opravit.

Opravená je zhruba třetina hospodářského dvora, má novou střechu, nové fasády, okna. Ve zbývajících dvou třetinách jsou zatím ještě rozpadlé zdi, chybí většina střech, výplně otvorů, dveří i oken, komíny jsou nahnuté nebo spadlé a budovami prorůstá vegetace.

„Návštěvníci musí procházet kolem rozpadajících se obvodových zdí, destrukce těch zdí postupně pokračuje, tady máme plotová pole, kterými bývají obehnána staveniště, abychom zamezili přístupu návštěvníků k těmto nebezpečným částem, a nepřidává to na dojmu z návštěvy,“ potvrzuje kastelán zámku v Zákupech Vladimír Tregl.

Ministerstvo kultury uvolnilo poměrně značné množství financí na opravu zákupského hospodářského dvora, areál jich bude potřebovat ale ještě mnoho. „Vláda České republiky schválila na můj návrh materiál, kterým zajišťuje významné, ne úplné, ale významné financování další rekonstrukce,“ řekl Českému rozhlasu ministr kultury České republiky Martin Baxa z ODS.

„V této chvíli zpracováváme projektovou dokumentaci na statické zajištění právě toho severního a východního křídla, máme na to alokované i prostředky, ve výši 260 milionů korun. To nám opravdu postačí na to statické zajištění, stabilizaci, nové střechy,“ doplnila ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goryczková.

Tato etapa by v ideálním případě mohla být hotová do roku 20230. Památkový ústav chce následně uvnitř postupně budovat archeologický depozitář.

A co mohou návštěvníci zámku Zákupy vidět v nově expozici v opravené části tamního hospodářského dvora? Poslechněte si reportáž.