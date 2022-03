Kvůli zbytkům munice se v Brdech zalesňuje zvláštní metodou. Obnovit plánují na 125 hektarů lesa

Vojenské lesy začaly s letošním zalesňováním míst postižených kůrovcovou kalamitou. V plánu je vysadit dohromady více než 8 milionů stromků. Nejvíc, přes 2,5 milionu, jich bude v Brdech. Kvůli nevybuchlé munici jsou ale některá místa nebezpečná. Lesníci tu proto zkouší novou experimentální metodu síjí semen javoru, břízy, lípy a habru s borovicí a smrkem. Tímto způsobem obnoví v Brdech přibližně 125 hektarů lesa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, v čem spočívá metoda sázení stromků nazvaná síjí

Na některých místech se začalo sázet klasikou metodou. Například nedaleko obce Podluhy u středočeských Hořovic. „Spíš se bojíme, že píchneme do vosího hnízda, než do nevybuchlé munice. Tady je to vyčištěné a bezpečné,“ popsala jedna z pracovnic. Za den podle ní skupina vysází se sazečem 500 borovic, s motykou jen polovinu. „Tady jsme na nejnižší části lesní správy Jince, asi ve 400 metrech, když se podíváte do okolí, tak lesy jsou pestřejší. Je tady smrk, borovice, modřín, jedle, dub, buk a okolo je viditelná holina po kalamitě,“ popsal vedoucí lesní správy Jince Kamil Solar.

Ředitel lesnické divize vojenských lesů a statků v Brdech David Novotný uvedl, že zalesňování holiny potrvá několik dnů. „V letošním roce by naše divize měla vysázet kolem 2 000 600 kusů sazenic, 60 % z toho jsou listnaté stromy,“ doplnil. Místa postižená pyrotechnickou činností jsou plynule čištěna, ale stejně se budou zalesňovat speciální metodou síjí. „To znamená, že se strhne pouze vrchní vrstva hrabanky, kam se nasype směs semen dřevin s pískem,“ vysvětlil.