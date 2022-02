‚Komise jde nad rámec platných předpisů.‘ Česko zažalovalo Brusel kvůli miliardové pokutě

V čem Česko chybovalo?

V roce 2015 začal platit institut takzvaného aktivního zemědělce. Podle něho mohli unijní podporu čerpat pouze žadatelé, kteří se skutečně živili zemědělskou činností. Cílem tak bylo zabránit, aby dotace pobírali podnikatelé, kteří se ve skutečnosti zemědělství nevěnují.

Česko podle auditorů neprověřovalo, zda žadatel o dotace není součástí skupiny, jejíž další firmy působí v různých oborech, jak je to běžné u holdingů. Skupina by také měla prokázat, že alespoň třetina ze všech jejích příjmů pochází ze zemědělství. To ale stát neměl vyžadovat a kontrolovat.