Žaloba na premiéra Babiše je hotová. Očekáváme ale, že do voleb soud nerozhodne, tvrdí Michálek

Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých v úterý představila seznam 34 adeptů na vládní posty. Z nich chtějí vybírat příští ministry, jejich náměstky a odborné poradce. Jak si opozice představuje případné skládání vlády? Je důležitá odbornost, nebo politické zkušenosti? A čeho chtějí Piráti dosáhnout žalobou na premiéra Babiše (ANO)? Hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Praha 22:13 22. června 2021

Piráti se minulý týden rozhodli podat žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho slovům, která řekl na adresu vaší strany ohledně migrace. Žalobu jste si nechali připravit advokátní kanceláří. Máte už k dispozici její text?

Žaloba už je hotová, mám ji v e-mailu. Uvědomujeme si, že v české společnosti jsou velké rozdíly, tak se snažíme, abychom dosáhli smírného řešení sporu. Stojíme o to, aby pan premiér napravil chybu tím, že se omluví a odstraní ten nežádoucí text. Snažíme se mu dát maximální prostor, aby to vyřešil slušně.

Takže před žalobou přijde další výzva?

Tu žalobu máme připravenou a pokud nenastanou žádné další kroky, tak bychom ji podali zřejmě příští týden.

Co budete požadovat?

Návrh té žaloby počítá s tím, že bychom se soustředili na to, aby obsahem byla pouhá omluva a uvedení na pravou míru tím způsobem, který potom může být dále prezentován. Je důležité, že je to symbolický krok, který ukazuje, že stojíme o slušnou politiku, ve které se nepoužívají nepravdivá tvrzení o jiných kandidátech a politických stranách.

Do voleb zbývají tři měsíce. Očekáváte, že do té doby soud rozhodne?

Očekávám, že do té doby soud nerozhodne.



Více si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru.