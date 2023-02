Zálohování místo vyhazování do kontejneru. Češi mohou odnášet PET láhve do vybraných prodejen

Od čtvrtka mohou lidé odnášet použité plechovky a plastové obaly od nápojů do několika poboček supermarketů Lidl a Kaufland v Česku. Začíná totiž pilotní projekt k zálohování PET lahví a plechovek, který má lidi naučit vracet použité nápojové obaly před zavedením zákona o zálohování. Na jeho návrhu teď pracuje resort životního prostředí. Jak tedy správně vracet plastové lahve a plechovky? Reportáž Praha 12:01 23. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé mohou odnášet použité plechovky a PET láhve do několika poboček supermarketů Lidl a Kaufland (ilustrační foto) | Foto: Hans | Zdroj: Pixabay License

„Zákazník přijde k automatu, kde je zvyklý a tradičně vracel pivní lahve a teď může nově vrátit PET lahve a plechovky,“ vysvětluje mluvčí obchodního řetězce Lidl Tomáš Myler.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nově můžou Češi místo do kontejnerů na plast odnášet prázdné PET lahve ale i plechovky do vybraných prodejen obchodních řetězců Kaufland a Lidl.

A popisuje, jak správně vkládat prázdné plastové obaly a plechovky do automatu: „Dnem napřed vkládá do tradičního otvoru na vrácení obalů. Slyšíme, jak se to vzadu lisuje, protože nechceme vozit vzduch, takže lahev zajede dozadu a slisuje se.“

Přestože jsou lidé většinou v domácnostech zvyklí PET lahve sešlapávat, měly by být nesešlápnuté a bez tekutiny, ukazuje mluvčí obchodního řetězce Kaufland, Renáta Maierl.

„Zákazník je za zálohování odměněn. Za minimálně šest PET lahví nebo plechovek získá slevu na určitou sortimentní skupinu. Vyjede mu slevový lístek, kterou pak následně uplatní na pokladně,“ doplňuje mluvčí Lidlu Myler.

Právě v tomto obchodním řetězci mohou zákazníci využívat slevy po vrácení prázdných nápojových obalů na vybrané nápoje. I v Kauflandu můžou využít slev na vybrané zboží.

Slovensko zavádí od ledna zálohování plastových lahví a plechovek. Chce snížit množství odpadu Číst článek

„Chceme hlavně vzdělávat zákazníky, kteří jsou už dneska zvyklí z jiných zemí, například ze Slovenska nebo Německa, vracet PET lahve a plechovky. Naši zákazníci dneska vrací skleněné lahve. Jde nám o to, aby si to mohli vyzkoušet v praxi,“ popisuje mluvčí Kauflandu, proč obchodní řetězce spustili pilotní projekt.

Zavedení každého ze šesti automatů na nápojové obaly vyšel obchodníky na sta tisíce korun, které dali ze svého. Zálohování PET lahví a plechovek v Česku dlouhodobě prosazuje Iniciativa za zálohování - pilotní projekt vracení tak vítá.

„Podobné pilotní projekty realizovaly i jiné zálohující země a nyní je můžeme najít i na trzích, které se na zálohování připravují. Podobné projekty pomáhají nastavit a získat zkušenost, aby byl sytém záloh komfortní hlavně pro spotřebitele,“ uvádí mluvčí iniciativy Kristýna Havligerová.

Z Česka zmizí plastové příbory, talíře a brčka. Zeman podepsal zákon, který je zakazuje Číst článek

Na návrhu zákona o zálohování nyní pracuje ministerstvo životního prostředí. Jeho konkrétní podoba by měla být hotová ještě letos.

„Součástí jeho přípravy budou kulaté stoly se všemi subjekty, kterých se zavádění systému dotýká - tedy včetně nápojových firem, odpadových firem, obchodníků nebo Svazu měst a obcí,“ potvrzuje mluvčí resortu Lucie Ješátková.

Češi podle zářijové průzkumu agentury Ipsos na vzorku víc než tisícovky respondentů zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky vítají. Nejčastěji jsou ochotní akceptovat zálohu ve výši čtyř korun za obal.