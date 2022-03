Zájem o aktivní zálohy v Česku roste. Armádě se od začátku války na Ukrajině hlásí desetkrát víc lidí

Armáda se snaží vypořádat s náporem nových uchazečů o aktivní zálohy. Od začátku války na Ukrajině registruje desetkrát více zájemců. Od půlky února do současnosti se do aktivních záloh přihlásilo na 2300 lidí. Armádě ale pro tak vysoký počet uchazečů chyběly kapacity, proto je teď musí navýšit. Takzvaní záložníci doplňují ozbrojené síly v případě ohrožení státu, válečného stavu nebo v krizích jako jsou povodně nebo pandemie koronaviru. Praha 6:05 18. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V aktivních zálohách je teď přes 3500 lidí, letos armáda plánovala tento počet navýšit o dalších 1200. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já jsem se hlásil už v období před tou ukrajinskou krizí, ale právě ona mě utvrdila v tom, že to bylo dobré rozhodnutí,“ říká pro Radiožurnál Jan Petr.

Přihlášku si podal už v prosinci a teď je jen krok od vstupu do aktivních záloh. Má za sebou pohovor i zdravotní prohlídku. Na měsíční výcvik do Vyškova chce odjet hned, jak to půjde.

Momentálně pracuje na ministerstvu spravedlnosti, měl proto jasnou představu, o jakou jednotku aktivních záloh má zájem. „Vzděláním jsem právník, tak mě zajímala především činnost vojenské policie. Těm jsem se ozval a operativně jsme se domluvili, že by tam mohli mé znalosti využít,“ vysvětluje.

Nad očekáváními

Zájem o aktivní zálohy předčil očekávání armády. „Jestliže nám dříve volaly desítky zájemců o službu v aktivní záloze za týden, tak v současné době jsou to stovky. Je to obrovský nápor, se kterým se musíme vypořádat a chceme se s ním vypořádat,“ přibližuje poradce náčelníka generálního štábu Ludvík Cimburek.

Před válkou na Ukrajině trval vstup do aktivních záloh nejméně čtyři měsíce, kvůli velkému množství zájemců se tato lhůta podle Cimburka prodlužuje. „Všichni doufáme, že tu obrovskou vlnu, která se v posledním měsíci vzedmula, zvládneme do konce roku. Určitě ale budou lidé, kteří přepadnou až do příštího roku právě proto, že například na podzim nemůžou zahájit kurz základní přípravy,“ vysvětluje.

Už teď proto armáda například navýšila kapacity lidí v rekrutačních střediscích. Plukovnice Iva Bednářová, která má nábory do ozbrojených sil na starost, nyní řeší i další změny, aby zájemci nečekali dlouhé měsíce na to, až přijdou na řadu. Musí se vypořádat například s tím, že třetina uchazečů je z Prahy a okolí.

„Už není možné komunikovat se zájemci tak, jak jsme byli dosud zvyklí. Nyní si je několikrát denně zveme po menších skupinkách. Rekrutérům z Prahy pomáhají jejich kolegové z jiných rekrutačních pracovišť. Už tuto sobotu budou otevřena veškerá rekrutační střediska pro veřejnost po celé republice,“ říká.

Armáda také přidala kurzy základní přípravy ve Vyškově. Rozepsala termíny na červen, srpen, září a listopad. Záložníci se na nich naučí základní vojenské dovednosti, třeba střelbu z útočné pušky, pistole nebo jak přežít na bojišti.

Velký problém jsou teď ale podle Bednářové zdravotní prohlídky. Lékaři totiž nemají na starost jen uchazeče o aktivní zálohy.

„Musí zabezpečit současně zdravotní péči pro občany České republiky nebo pro aktivní vojáky z povolání. Podnikají se k tomu potřebné kroky. Ředitel sekce vojenského zdravotnictví má na pondělní doklad pro náčelníka generálního štábu nachystané návrhy řešení,“ řekla plukovnice. Ty ale zatím upřesnit nechtěla.

Část uchazečů navíc na termíny lékařských prohlídek nedorazí, a termín tak propadá. Armáda proto začala zájemcům dva dny před prohlídkou rozesílat upozornění SMS zprávou a snaží se uvolněné termíny zaplňovat náhradníky.

V aktivních zálohách je teď přes 3500 lidí, letos armáda plánovala tento počet navýšit o dalších 1200.