Výběr z médií: rostoucí zálohy na energie, eura ve Škodě Auto a ukrajinské děti s rakovinou

E15

Škoda Auto začne od příštího roku účtovat v eurech. Unijní měna se pro ni stane důležitější než česká koruna. Píše o tom deník E15 s odkazem na poslední výroční zprávu firmy. Důvodem je hlavně to, že automobilku ovlivňuje ekonomické a právní prostředí eurozóny a také rozšíření nabídky elektromobilů. Škoda Auto bude potřebovat víc bateriových modulů, které nakupuje právě v eurech.

Mf Dnes

Studovat bezpečnostní obor chce na středních a vysokých školách stále víc lidí. Mf Dnes to dává do souvislosti se zásadními událostmi posledních let - epidemií koronaviru, tornádem na Moravě i konfliktem na Ukrajině. Táhnou programy, ve kterých se student učí management rizik nebo třeba ochranu obyvatel.

Hospodářské noviny

Zálohy na energie opět rostou, někteří dodavatelé už proto nestojí o nové zákazníky. To je téma pátečních Hospodářských novin. Třeba firma MND (Moravské naftové doly) teď neuzavírá nové smlouvy. Podle ředitele marketingu Jana Sýkory je to dočasně, aby mohla firma co možné nejdéle udržet výhodné ceny po stávající zákazníky.

Deník

Deník upozorňuje na to, kolik citlivých informací se o vás dá dohledat, když zdědíte nemovitost. Pokud člověk dostane byt nebo dům, má notář povinnost zanést dědické usnesení do katastru nemovitostí. Kdokoliv pak může požádat úřad o podrobné informace a zneužít je. Dotčená ministerstva o problému vědí a chtějí ho řešit.

Právo

Do Česka se z Ukrajiny dostalo už nejméně 25 dětí s rakovinou. Právu to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Zdravotníci zajistili jejich převoz po dohodě s onkologickým centry v pražském Motole. Evropské země pomáhají i dalším vážně nemocným ukrajinským pacientům.