Žaloudík: Kdo moc testuje, najde moc nakažených. Protestováváme se k mezinárodnímu průšvihu

„Stále se za pochodu učíme. Pohledy na roušky nejsou jednotné a celá věc je neobyčejně komplikovaná. Ale neříkal bych, že došlo k chybě, opatření se teď budou upravovat,“ řekl místopředseda sněmovního zdravotního výboru Špičák.

Místopředseda senátního zdravotního výboru Jan Žaloudík (ČSSD) by podpořil například další testování části populace na protilátky. „V květnu stály fronty přes stanem, když se mělo s covidem setkat půl procenta populace. Teď bych očekával, že se s ním setkalo už třeba pět nebo deset procent,“ uvedl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Žaloudík také upozornil, že neexistuje jednotné pravidlo, jak moc mají jednotlivé státy testovat. „Kdo víc testuje, víc natestuje. Kdo často chodí na houby, najde houby. Takže se trošku protestováváme k mezinárodnímu průšvihu. Není totiž uvedeno, kolik testů by se ve zdravé populaci mělo dělat, aby to bylo srovnatelné,“ řekl. „Jestli je zadání mít co nejméně pozitivních testů, tak přestaňme testovat. Ale já bych se spíš přimlouval za to nemít mrtvé a nemocné,“ dodal.

Žaloudík však věří, že druhou vlnu pandemie zvládáme: „Máme tu hlavně druhou vlnu strašení. Pro věřící, kteří kladou korelaci mezi rouškou a výskytem viru v populaci, mohlo být upuštění od roušek chyba.“

Špičák upozornil, že Světová zdravotnická organizace (WHO) na počátku epidemie tvrdila, že roušky nepomáhají. „Roušky kromě jejich konkrétní a poněkud pochybné funkce jsou určitá symbolika zdviženého prstu, že je tu stav, který musíme brát vážně.“ „Chránit se před světem za rouškou poznání naštěstí věřícím nikdo nebrání,“ dodal senátor Žaloudík.

Chybí nám analýza, varuje poslanec

Poslanec Julius Špičák (ANO) kritizoval nedostatek dat i financování vědy. „Neznáme komorbidity pacientů, kteří zemřeli a tak dále. Jednou z příčin je to, jak je administrována a financována věda. Tyto instrumenty nemohou reagovat na tak dynamický proces, jako je epidemie.“

Podle senátora „máme tisíc jiných starostí“ a „není třeba se upínat ke covidímu bohu“.

„Pokud populace nebude s virem sžitá a imunizovaná, tak buď to zařídí příroda sama, nebo se sem dostanou vakcíny za 99 korun, jak říkal pan profesor Roman Prymula. Nebudu ale zpochybňovat opatření vlády, takže platí tři ‚R‘ - roušky, ruce mýt, a rozestupy,“ doporučuje Jiří Žaloudík (ČSSD).

