Založil Květnou zahradu, ale přihlížel i čarodějnickým procesům. Kroměříž dělí spor o sochu arcibiskupa

Dávné čarodějnické procesy rozdělují Kroměříž. Část vedení radnice, ale i spolky chtějí postavit sochu arcibiskupovi, který založil Květnou zahradu. Zbytek zastupitelů je ale proti, v koloběhu je i jedna petice. „Tento biskup měl možnost procesy zastavit, ale nepoužil prostředky, které použít mohl,“ míní radní Richard Kreml. Problém je ale i s možným umístěním památníku. Kroměříž 14:12 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Květná zahrada v Kroměříži | Foto: Vojtěch Man | Zdroj: Český rozhlas

Čtyřmetrový památník by měl ve městě vzniknout v příštím roce. Mezi částí zastupitelů i veřejnosti ale budí vášně, přiznává Jiří Kašík z hnutí Zvuk 12. „V průběhu jeho kariéry docházelo i k věcem, které s tím, že byl mecenáš a vizionář, úplně neladí. A to jsou známé procesy s čarodějnicemi,“ říká radní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž od Leony Nevařilové

Přesto se radní rozhodli v plánech minulého vedení radnice na stavbu památníku pokračovat. „Jaké si projevení úcty a poděkování za to, co pro město udělal, tady není. Takže nám to dává z tohoto pohledu smysl,“ potvrdil Kašík.

Proti stavbě památníku vznikla petice a vystoupila proti ni část zastupitelů. „Tento biskup měl možnost procesy zastavit, ale nepoužil prostředky, které použít mohl. Což stálo život zhruba 120 lidí. Je to velmi tragická a temná stránka historie,“ říká například zastupitel za Zdravé Kroměřížsko Richard Kreml.

Stavbu památníku inicioval Klub UNESCO Kroměříž. Podle jeho předsedkyně Evy Novákové patří Karel z Lichtensteinu-Castelcorna k nejvýznamnějším osobnostem města a poctu si zaslouží.

Žatec obdržel oficiální certifikát o zapsání na seznam UNESCO. Připravuje se na příliv turistů Číst článek

„Zámek a obě dvě zahrady, to je jeho dílo a je toho tady mnohem víc. Do těch staveb přinášel úžasné věci. Je to dnes světoznámá galerie s Tizianem na zámku. Je to sbírka hudebnin,“ zmiňuje Nováková.

Vedle kontroverzní minulosti biskupa řeší město problém i s umístěním památníku. Z původně navrženým místem v centru památkové zóny UNESCO totiž nesouhlasí Národní památkový ústav.

Podle památkářů socha do prostoru nezapadá a zastínila by některé historické části památkové rezervace. Kroměříž proto nyní pro památník hledá vhodné umístění.