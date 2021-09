Zámecký park ve Vrchotových Janovicích obnovují podle historického zápisníku Sidonie Nádherné

Zámecký park ve Vrchotových Janovicích měla jeho poslední majitelka Sidonia Nádherná velmi v oblibě. Nesmířila se s tím, že o zámek přišla, a po nuceném odchodu do Anglie v roce 1949, žila pouhý rok. Park, který u svého zámku šlechtična vytvořila, je ale dodnes chloubou obce i regionu. Navíc před 15 lety neznámý dárce vrátil zámku její zahradnický zápisník a aktuálně podle něj v parku obnovují výsadby. Vrchotovy Janovice (Benešov) 17:50 26. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Historie parku se píše už 200 let | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

Zámecký park ve Vrchotových Janovicích patří ve středních Čechách k těm nejhezčím zahradám a parkům. A není divu, jeho historie se píše už více než 200 let, kdy ho založil tehdejší majitel zámku František Arnošt mladší, hrabě z Vrtby. Další osvícení majitelé potom pokračovali v jeho rozvoji.

Významnou tvář parku vtiskla poslední majitelka sídla šlechtična Sidonie Nádherná, celým jménem Sidonie Amalie svobodná paní Nádherná z Borutína, známá také svým bohatým kulturním životem.

S bratrem Karlem se úpravě parku, za pomoci známého zahradního architekta a dendrologa Camilla Schneidera, intenzivně věnovala, patřil k jejím velkým radostem. Často v něm hostila své přátele, mezi které patřily nejvýznamnější osobnosti tehdejšího doby.

V současné době probíhá úprava parku podle historického zahradního zápisníku Sidonie Nádherné, který si vedla velmi podrobně.

Kastelánka zámku Ludmila Fiedlerová k tomu uvádí: „Je to její zahradnický deník z let 1923 až 1929. Nadpis na první straně je velice důležitý, protože je tam přímo zmíněno, že je to soupis rostlin, který vysázela pod vedením Camillo Schneidera.“

V zápisníku jsou uvedeny druhy rostlin, jejich počet a místa, kam byla vysázena.

Park ve Vrchotových Janovicích dostává podobu z doby, kdy ho vlastnila Sidonie Nádherná. Zahradníci ho osazují podle jejího zahradnického deníku | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas