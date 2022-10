V Bečově se střílelo. Vojáci, policisté a hasiči nacvičovali obranu zámku proti teroristickému útoku

Při běžné prohlídce hradu a zámku Bečov zadrží ostraha jednoho z podezřelých návštěvníků, následně se ukáže, že je členem teroristické organizace. Takové bylo téma cvičení, které se přímo na památce účastnili hasiči, policisté a vojáci české armády. Úkolem bylo ochránit lidi a taky relikviář svatého Maura. Bečov nad Teplou 23:38 25. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní hrad a zámek Bečov posloužil armádě ke speciálnímu cvičení | Foto: Dominik Hron | Zdroj: Český rozhlas

Státní hrad a zámek Bečov obsadily bezpečnostní složky. Cvičily souhru při případném teroristickém útoku na zámek a relikviář sv. Maura, který je svým významem považován za druhou nejvzácnější movitou památku v Česku hned za korunovačními klenoty. Do akce se zapojili policisté a hasiči a zejména vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení z Žatce.

Podle kastelána Tomáše Wizovského je potřeba být na podobné situace připravený.

Při akci hlavně o efektivní spolupráci zapojených složek. „Účel tohoto cvičení je zajistit zámek proti nejtěžšímu útoku, který se může připravovat, to znamená velmi sofistikovaný teroristický útok na zámek Bečov s cílem poškodit zámek a zároveň relikviář sv. Maura,“ uvedl bezpečnostní poradce Jiří Míka.

V okolních lesích se podle scénáře rozšířil požár, který zaměstnal bezpečnostní jednotky a teroristé v ten moment zaútočili na zámek. Cílem vojáků bylo rychle obsadit zámek a zabezpečit ho, policisté pak měli na starosti okolí zámku. Vojáci tak například bleskově obsadili terasy zámku a hradu, nádvoří a na nejvyšších bodech s dohledem na celé údolí si vytvořili stanoviště ostřelovači.

Skutečný zásah

Cvičení mělo také pomoci doladit postupy, které by při skutečném útoku byly potřebné. Podle kastelána zámku Tomáše Wizovského se na přípravě cvičení pracovalo skoro rok. Původně mělo být dřív, ale kvůli ubytování skupiny uprchlic z Ukrajiny se cvičení přesunulo na říjen. Bylo však nutné sladit přísné požadavky památkové ochrany s pobytem a působením vojáků.

Do cvičení se zapojila asi padesátka vojáků, policisté i hasiči. Při skutečném zásahu by akci veleli policisté. Bylo by přitom potřeba sladit například komunikační kanály, které má každá složka odlišná. První na místě by byli policisté, poté by dorazili vojáci z Žatce.

Relikviář sv. Maura je uložen v nerozbitné vitríně a místnost, ve které je, by měla odolat i devastujícímu požáru. Samotný zámek a hrad má ale z hlediska obrany výhodnou polohu na skále nad údolím.

