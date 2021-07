Obnovu zámku v Buštěhradě stále částečně komplikuje spojení s kauzou Davida Ratha

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Kristýny Nevanové z Buštěhradského zámku

Bývalý středočeský hejtman David Rath měl s buštěhradským zámkem velké plány. Chtěl ho za evropské peníze opravit a udělat z něj kladenskou obdobu Žofínského paláce. Z ambiciózní vize ale brzy sešlo.

V květnu 2012 Ratha kvůli zakázce na opravu zámku zadržela policie. Od té doby se městu podařilo zrekonstruovat jen západní křídlo, kde od prosince sídlí městský úřad. Zbytek stavby včetně zabedněného hlavního vchodu s barokními sochami chátrá.

Počátkem roku 2018 se celý zámek i s parkem vrátil do vlastnictví města a postupně pokračuje i jeho obnova.

Je však nákladná a získávání finančních prostředků je složité. Spojení oprav zámku s kauzou Davida Ratha to stále zřejmě částečně komplikuje.

„Když jsme se snažili sehnat prostředky na toto východní křídlo, tak si myslím, že nám to trochu uškodilo. Dostali jsme odpověď, že mají pocit, že si při budování školy, chceme tak trochu opravit zámek. Což samozřejmě chceme, ale to by neměla být přitěžující skutečnost,“ myslí si starostka města Daniela Javorčeková.