Záchrana zchátralého zámku v Chřešťovicích jako rodinný projekt. V práci otce pokračuje syn

Barokní zámek v Chřešťovicích na Písecku zachránila před zkázou rodina Sirůčkova. Kulturní památka z 16. století patřila Schwarzenbergům. Její zkáza začala v 50. letech 20. století, kdy zámek dostalo do užívání místní zemědělské družstvo. Zbyněk Sirůček koupil zdevastovaný zámek před pěti lety. Začal ho opravovat a postupně probouzet k životu. Po jeho smrti na jeho práci navázal syn Marek. Chřešťovice (Písecko) 23:24 3. ledna 2024

Nejstarší část zámku v Chřešťovicích už je opravená. „Toto je místnost s freskami kolem oken s květinovou výzdobou. Podle odborníků by se mělo jednat o fresky z konce 15. století. Nade dveřmi, které byly zazděné, jsme objevili zbytky renesančních fresek andělů,“ ukazuje Marek Sirůček.

Rodina Sirůčkova opravuje památku zatím pět let. Za tu dobu se podařilo upravit dvě křídla. „Pracovalo se na těch nejstarších křídlech, která byla v nejhorším stavu, byla tam nejvíc porušená statika, propadlé stropy. Sundali jsme veškeré přístavby, které se za staletí nahromadily na stavbu jako takovou,“ upřesňuje Marek Sirůček.

Zajímavá je podle něj třeba také kaple. „V kapli svaté Barbory jsme obnovili původní stropy. Byly tam dva oltáře a varhany, které jsou momentálně před rekonstrukcí,“ popisuje.

Myšlenka zachránit chřešťovický zámek vznikla v hlavě Zbyňka Sirůčka, který si chtěl koupit na stará kolena chalupu.

Smrt otce odhodlání nezastavila

„Tatínek objekt koupil v roce 2018. Rozhodl se investovat část svých finančních prostředků kulturní památce, pokusit se jí vrátit krásu, ale s možností užívání v dnešní době. A rodina po smrti otce pokračuje v této práci, v odkazu, který nám tady zanechal,“ říká Marek Sirůček.

Záchrana velké památky se mnohým jeví jako bláznovství. „Někteří šlechtici v dnešní době tvrdí, že kdo si pořídí takovou nemovitost, je finanční sebevrah. To můžu víceméně potvrdit. Bez lásky k historii a vůbec kultuře by to dělat nešlo,“ komentuje Marek Sirůček.

Na zámku v Chřešťovicích už se hodně udělalo, práce ale zdaleka nejsou u konce. Rodina Sirůčkova chce v nejbližších letech dokončit venkovní fasády, obnovit historickou pec a prostory v neopraveném křídle. Marek Sirůček doufá, že štafetu v záchraně památky převezmou v budoucnu jeho děti.