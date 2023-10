Chrudim zatím nepočítá s celkovou obnovou zámku Medlešice. Stála by desítky milionů korun

„Máme opravenou kopuli střechy, to byla cena nějaké dva miliony. Za to jsme strašně rádi. Potom máme opravené komíny a máme zpevněný celý zámek ocelovou konstrukcí, která drží stabilitu zámku,“ říká předsedkyně medlešického osadního výboru Daniela Mihulková.

Částečné opravy jsou ale jen dočasné řešení. „Musíme pokračovat v opravě střechy, to je asi základ pro ten dům, aby nám vydržel. Pod tou vrchní částí máme tzv. mansardovou střechu, která je havarijním stavu,“ dodává Mihulková.

Poslední cenový odhad na kompletní rekonstrukci zámku počítal s částkou 40 milionů korun. Teď už bude výrazně vyšší. Nejen kvůli inflaci a dražším stavebním materiálům, ale taky kvůli vzácným tapetám z 18. století, které v Medlešicích objevili.

Cenné historické malby

„Celé prázdniny tu probíhala památková sonda a objevila tady unikátní věci. Pod celou střechou v oblasti mansard máme dochovanou původní barokní výmalbu z 30. let 18. století. Je to unikum pro celou Českou republiku,“ říká Daniela Mihulková.

Pravděpodobnější jsou proto postupné kroky. Zámek přitom pro obec hraje zásadní roli, vysvětluje Daniela Mihulková.

„My ten zámek využíváme jako komunita. To znamená, že je to jediné místo u nás v obci, které jsme schopni využívat. Máme tady mateřskou školku, která má denní provoz, máme tady knihovnu, kapli, provozujeme tady výtvarné pracovní dílny pro děti. To místo funguje pro schůzky osadního výboru, pro naše hasiče, probíhá tady cvičení žen. To místo obec potřebuje a neumím si představit, že by nám ten zámek nefungoval."

